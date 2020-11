VTM verheugd over kijkcijferrecord VTM NIEUWS én 'The Masked Singer'

Foto: VTM © DPG Media 2020

De kijkcijferrecords van afgelopen vrijdag zorgde voor vreugde bij VTM. 'De Vlaming wil meer dan ooit geïnformeerd en geëntertaind worden in lockdown: meer dan 1,8 miljoen kijkers voor halve finale 'The Masked Singer', 1,1 miljoen kijkers voor 'VTM NIEUWS', klinkt het daar.

'The Masked Singer blijft zijn eigen kijkcijferrecords verbreken. De ontmaskering van Suikerspin haalde afgelopen vrijdag 1,7 miljoen kijkers op de avond zelf en dat cijfer liep ondertussen op tot maar liefst 1.838.000 kijkers (live+2), goed voor 67,6% marktaandeel in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 72,2% in de jongere doelgroep VVA 18-44. The Masked Singer verbrak zo niet alleen zijn eigen kijkcijferrecord, maar verbrak ook het record van de finale van 'K3 Zoekt K3' in 2015. De halve finale haalde bovendien het hoogste aantal kijkers sinds het begin van de metingen in 1997.



'VTM NIEUWS' deed er afgelopen vrijdag een record bovenop, want 1.119.000 kijkers stemden af op de uitzending waarin de nieuwe lockdown werd aangekondigd. Dat is het hoogste aantal kijkers voor 'VTM NIEUWS' sinds 1998. Ook online volgen honderdduizenden Vlamingen de nieuwsuitzendingen via VTM GO en de updates via HLN. VTM heeft er met gemiddeld 28,9% marktaandeel (VVA 18-54) ook de beste maand oktober op zitten sinds 2002. Cijfers die aantonen dat de nood aan informatie en entertainment opnieuw zeer groot is, nu ons land in een tweede lockdown is en er meer mensen voor tv zitten.



Maarten Janssen, channel manager VTM: 'VTM kleurt je dag en in deze donkere tijden misschien nog meer dan anders. Met onze mix van informatie en entertainment schotelen we elke dag van de week een gevarieerd tv-menu voor en dat wordt duidelijk gesmaakt. In november gaan we helemaal op hetzelfde elan verder. Zo zijn er gloednieuwe titels als 'Ze Zeggen Dat' en 'Cupido Ofzo', een reünie van 'Liefde voor Muziek' speciaal voor Rode Neuzen Dag, nieuwe seizoenen van 'Wat een jaar', 'The Voice Senior' en 'De Zonen van Van As', en zijn er drie matchen van de Rode Duivels. Maar eerst is er nog die langverwachte, misschien zelfs historische finale van 'The Masked Singer'.'



Nicholas Lataire, hoofdredacteur a.i. VTM NIEUWS: 'Het coronavirus heeft een hele grote impact op het leven van de mensen. De nieuwshonger is dan ook groot: de Vlaming kijkt meer dan ooit naar nieuwsuitzendingen op tv en online. In deze moeilijke tijden zijn we er met VTM NIEUWS op elk relevant moment voor de Vlamingen. We zijn er voor u, geldt nu meer dan ooit. We willen een antwoord bieden op de vele vragen die mensen hebben. We zijn er ook voor elkaar: onze oproep #zorgvoorlicht wordt massaal gevolgd overal in Vlaanderen. Ook deze week wordt een historische nieuwsweek, met naast de evolutie in de COVID-crisis ook de Amerikaanse verkiezingen.'



Lees ook: