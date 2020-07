VTM schrapt afleveringen 'Wittekerke' met Guy Van Sande

VTM heeft besloten om de heruitzendingen van 'Wittekerke' waarin Guy Van Sande voorkomt, te schrappen. De populaire serie wordt momenteel in de namiddag herhaald.

Guy Van Sande speelde 58 afleveringen lang de rol van Guy De Wolf in het negende seizoen van 'Wittekerke'. Deze heruitzendingen zouden in principe over vijf maanden op antenne komen. Maar VTM heeft nu al de knoop doorgehakt en zal het volledige negende seizoen van de kustsoap niet uitzenden. 'Zo moeten we niet midden in een seizoen plots stoppen', klinkt het aan de Medialaan.

Van Sande werd vorig jaar veroordeeld voor het bezit, verspreiding en de productie van kinderporno. Eén besliste eerder al een uitzending van 'F.C. De Kampioenen', waarin Guy Van Sande de rol van yogaleraar speelde, te schrappen.

