VTM NIEUWS zoekt nieuwe weerman of weervrouw - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Wie wordt de nieuwe Jill Peeters? VTM NIEUWS lanceert vandaag, donderdag 19 december 2019, een oproep voor een nieuwe weerman of weervrouw.

De oproep is er niet toevallig vandaag: Jill Peeters presenteert om 19.00 uur haar laatste weerbericht bij VTM. Wie er dus altijd van droomde om weerverslaggever te worden, kan nu zijn kans grijpen. Met een videoboodschap roept Jill Peeters op om zich kandidaat te stellen. Samen met collega’s David Dehenauw en Frank Duboccage, wil Jill Peeters ook op universiteiten en hogescholen jong weertalent aanspreken.

Jill Peeters: 'Het is tijd om de fakkel van weervrouw bij VTM door te geven. Ik hoop dat mijn passie voor weer en het klimaat aanstekelijk heeft gewerkt en dat nieuw talent nu die taak op zich kan nemen. Dat is zo belangrijk.'

Een weerman- of vrouw doet meer dan het weer brengen op televisie. 'We zoeken iemand die opstaat en gaat slapen met het weer én die bovendien wetenschappelijk is geschoold. Het is een fulltime job. Je bestudeert zelf de weerkaarten en volgt het nieuws op de voet. We willen hem of haar ook op alle platformen van News City inzetten. Dus niet enkel op tv maar ook online, in print en op de radio. Als opvolger van Jill ligt de lat heel hoog en we hebben grote ambities. We testen sowieso geregeld mogelijke kandidaten, maar het is altijd goed om de zoektocht breed te verruimen', zegt Nicholas Lataire, adjunct-directeur News City, waaronder dus ook VTM NIEUWS valt.

Dat Jill Peeters, David Dehenauw en Frank Duboccage hun oproep op verschillende universiteiten en hogescholen lanceren, is geen toeval. 'Onze nieuwe collega moet in de eerste plaats 100% geloofwaardig en betrouwbaar zijn. Wetenschappelijke studies - als basisopleiding of door bijscholing - zijn een heel grote plus. En dus kloppen we bij de universiteiten en hogescholen aan', lichten de weerpresentatoren toe. 'Daarnaast moet je natuurlijk gebeten zijn door het weer, kan je goed vertellen en word je graag de beste vriend van alle Vlamingen', lacht Jill Peeters.

Wie zich aangesproken voelt, kan een mail sturen met CV en motivatie in tekst of video naar weer@vtm.be.