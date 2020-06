VTM NIEUWS Special naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad over de coronacrisis

Veiligheidsraad opnieuw samen. Die zal belangrijke beslissingen nemen over o.a. de horeca, de cultuursector, reizen in binnen- en buitenland en 'de maatregel van vier'.

VTM NIEUWS brengt morgen om 21.45 uur een Special waarin nieuwsanker Stef Wauters de belangrijkste vragen van de kijkers beantwoordt.

Hij doet dat met topchef Sergio Herman over de maatregelen in de horeca, met de topman van Studio 100 Hans Bourlon over de beslissingen in de evenement- en cultuursector, en over de reissector met de directeur van TUI Fly Gunther Hofman. De voorzitter van de expertenwerkgroep GEES, Professor Erika Vlieghe, is ook te gast en praat over de sociale maatregelen die gelden voor alle Vlamingen. Ook minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem schuift aan bij Stef Wauters.

VTM NIEUWS is er daarnaast de hele dag door met extra nieuwsuitzendingen om het nieuws op de voet te volgen. VTM NIEUWS breekt meteen in met een extra nieuws van zodra de persconferentie start. Die zal ook te zien zijn via VTM GO en HLN Live. Professor Epidemiologie Pierre Van Damme geeft bij Freek Braeckman uitleg bij de nieuwe maatregelen. Ook heel wat reacties van de leden uit de Veiligheidsraad komen aan bod.

'VTM NIEUWS Special' nav Nationale Veiligheidsraad over corona, woensdag 3 juni om 21.45 uur bij VTM.