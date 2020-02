VTM Nieuws neemt afscheid van Vilvoorde!

Het is gebeurd! 'VTM Nieuws' bracht zondagavond de allerlaatste nieuwsuitzending vanuit de studio's in Vilvoorde. Tijd om even terug te blikken op 31 jaar 'VTM Nieuws'.

Vanaf maandag 3 februari brengt VTM zijn nieuwsuitzendingen vanuit de gloednieuwe studio in Antwerpen. DPG Media verzamelt daar al zijn nieuwsredacties in een nieuw opgetrokken gebouw. Vanuit News City, zoals DPG Media het noemt, zal Freek Braeckman maandag om 13.00 uur het allereerste 'VTM Nieuws' vanuit Antwerpen brengen. 's Avonds is het de beurt aan Stef Wauters.



Voor VTM is dit een mijlpaal in zijn 31-jarig bestaan. Op 1 februari 1989 brachten Nadine De Sloovere en Dany Verstraeten de voor het eerst in Vlaanderen een nieuwsuitzending op een commerciële zender.





Al vrij snel groeide 'VTM Nieuws' uit tot een volwaardige nieuwsspeler in Vlaanderen. Door de jaren heen wisselden de nieuwslezers en decors. Eén constante was Dany Verstraeten.





En tot slot een terugblik van Stef Wauters in het kader van 30 jaar 'VTM Nieuws'. Hij vertelde toen over zijn meest memorabel moment:







