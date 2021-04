VTM NIEUWS brengt live verslag uit tijdens begrafenis van prins Philip

Op zaterdag 17 april leeft het Verenigd Koninkrijk mee met de uitvaartplechtigheid voor prins Philip, die afgelopen vrijdag overleed. VTM NIEUWS volgt de gebeurtenissen die dag op de voet en brengt een extra nieuwsuitzending vanaf 15.20 uur.

De begrafenis van prins Philip wordt een ongewone plechtigheid in intieme kring, volledig binnen de muren van Windsor Castle. VTM NIEUWS volgt de ceremonie vanop de eerste rij. Stef Wauters is anker in de studio en ontvangt koningshuiskenner Jo De Poorter. Romina Van Camp brengt verslag uit van aan Windsor Castle.



Vlak voor het extra VTM NIEUWS zendt VTM om 14.15 de Telefacts Special ‘Prins Philip, een leven in de schaduw van de Queen’ uit, een documentaire over het leven van de prins-generaal en echtgenoot van Queen Elizabeth, die ook bekend stond voor zijn scherpe en controversiële uitspraken

Extra 'VTM Nieuws', begrafenis prins Philip, zaterdag 17 april vanaf 15.20 uur op VTM.

'Telefacts Special', zaterdag 17 april om 14.15 uur op VTM.