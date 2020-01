VTM-kok Loïc Van Impe geeft een twist aan Belgische klassiekers

VTM-kok Loc Van Impe geeft een twist aan Belgische klassiekers

Foto: VTM - © Filip Van Roe/DPG Media 2020

Vanaf nu maandag 27 januari laat VTM-kok Loc Van Impe opnieuw zien hoe zot hij van koken is in een gloednieuw seizoen van 'Loc: Zot van Koken'.

Hij staat elke weekdag om 18.00 uur achter de kookpotten bij VTM en tovert lekkere en haalbare gerechten op tafel. In zijn vertrouwde keuken zet Loïc volgende week Belgische klassiekers naar zijn hand.

Loïc Van Impe: 'Ik ben kei content dat 'Zot van Koken' terug is begonnen. Het wordt een fantastisch seizoen met veel nieuwe recepten, want ik wil opnieuw bewijzen dat koken plezant is en vooral niet moeilijk hoeft te zijn. Maandag komt bijvoorbeeld vol-au-vent aan bod, maar ik heb er iets anders mee gedaan. Dus heb je zin in een klassieker, maar heb je niet veel tijd? Dan is dit recept iets voor jou.'

Op maandag 27 januari serveert Loïc de bistroklassieker vol-au-vent uit één pan. Op dinsdag 28 januari worden Luikse balletjes omgetoverd tot Loïcse balletjes. Het favoriete dessert van de Belgen staat op woensdag 29 januari op het menu: moelleux met een hartje van karamel. Op donderdag 30 januari maakt Loïc de klassieker mosselen-friet zonder frieten, maar wel met linguini. Bovendien gebruikt hij de microgolfoven om zijn mosselen te garen. Hij sluit de week af op vrijdag 31 januari met witloof-hesprolletjes à la Loïc.

Kleinste kloppertje van Vlaanderen

Een paar maanden geleden vroeg Loïc aan de VTM-kijker om een naam te geven aan 'het kleinste kloppertje van Vlaanderen'. De klopper werd uiteindelijk gedoopt tot 'Firmin'. Maar in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Loïc: Zot van Koken', op maandag 27 januari, is er nog een kleinere klopper te zien in de keuken van Loïc. 'Firmin' is dus niet meer de allerkleinste van Vlaanderen.

'Ik was het appartement van mijn oma aan het leeghalen, want ze moest helaas naar het rusthuis. Ik deed een van haar schuiven open in de keuken en daar vond ik het kloppertje. Ze had het voor mij bijgehouden', vertelt Loïc enthousiast. Loïc zoekt een naam voor het nieuwe, allerkleinste kloppertje van Vlaanderen en daar kunnen de VTM-kijkers opnieuw bij helpen. Iedereen kan een voorstel insturen via de Instagram- of Facebook-pagina van Loïc of VTM Koken.

'Loïc: Zot van Koken', vanaf maandag 27 januari elke werkdag om 18.00 uur bij VTM.