VTM GO viert tweede verjaardag met meer dan 2 miljoen gebruikers

Vrijdag 23 april viert VTM GO zijn tweede verjaardag. Sinds de lancering in 2019 schoot het aantal accounts op het gratis online videoplatform de hoogte in en intussen staat de teller op 2.058.000 unieke gebruikers. Die zijn goed voor maar liefst 277 miljoen views in totaal.

Op vlak van views groeide VTM GO de voorbije twee jaar dan ook uit tot het grootste lokale videoplatform. De cijfers van VTM GO blijven bovendien in stijgende lijn gaan.

Sinds de lancering kon Vlaanderen op VTM GO dan ook terecht voor meer dan 3.000 titels. Van programma’s die nu te zien zijn op de VTM-zenders, exclusieve spin-offs, een catalogus met succesreeksen uit de rijke tv-geschiedenis, kids content en films.

Calogero Macaluso, Directeur Streaming en Marketing: 'Met VTM GO hebben we de voorbije twee jaar niet alleen meer dan 2 miljoen unieke mensen bereikt, we bereiken op dit moment ook op wekelijkse basis bijna een half miljoen kijkers. Dat toont aan dat consumenten en kijkers vandaag de straffe lokale content van VTM ook met een digitaal kijkcomfort willen bekijken. Het is belangrijk dat we net zoals de internationale streamingplatformen dat kijkcomfort faciliteren voor al het straffe dat VTM te bieden heeft. Binnenkort zal de VTM GO-app ook gelanceerd worden op Smart TV van Samsung en LG, eind dit jaar ook op de meest recente Telenet-boxen.'

'Familie' en 'VTM NIEUWS' blijven de populairste titels en tellen in 2021 de meeste unieke gebruikers. De telenovelle 'Lisa' wint ook op VTM GO sterk aan populariteit en prijkt op de derde plaats, gevolgd door 'Blind Getrouwd' en het VTM 2-programma 'Uit De Kleren'. Bij de VTM 2-titels staat 'Uit De Kleren' bovenaan de top, gevolgd door 'Blijven Slapen'.

Dit is de volledige top 10 in 2021 van populairste programma’s op VTM GO (uniek bereik):

1. Familie

2. VTM NIEUWS

3. Lisa

4. Blind Getrouwd

5. Uit De Kleren

6. The Voice van Vlaanderen

7. Da’s Liefde

8. Fair Trade

9. Sara

10. The Voice Comeback Stage

Dit was de volledige top 10 in 2020 van populairste programma’s op VTM GO (uniek bereik):

1. VTM NIEUWS

2. Familie

3. Sara

4. The Masked Singer

5. Blind Getrouwd

6. Behind The Mask

7. De Buurtpolitie

8. Het Weer

9. Code Van Coppens

10. The Voice Kids

VTM GO blijft ook inzetten op exclusieve spin-offs. Op dit moment kunnen kijkers samen met interieurarchitect Gert Voorjans binnenkijken bij bekende Vlamingen in 'Huis Gesmaakt' en is het online Voice-parcours van vijfde coach Laura Tesoro te volgen in 'The Voice Comeback Stage'.