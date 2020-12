VTM 4 zendt wereldkampioenschap darts (mét drie Belgen) live uit

VTM 4 zendt vanaf donderdag 17 december de wedstrijden van het World Championship Darts live uit. De zender is daarmee de eerste Vlaamse tv-zender ooit die dat doet.

De focus ligt bij de uitzendingen op het parcours van de drie Belgische deelnemers: Mike De Decker, Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh.

Naast de Croky Cup en de Red Flames krijgt dus ook darts een prominente plaats bij VTM 4, vertelt Kristine Willems, Channel manager VTM 4: 'Bij VTM 4 valt er elke dag wel iets te beleven. En dat is dus ook het geval op de laatste dagen van 2020 en de eerste dagen van 2021. De komende weken brengen we actie bij VTM 4 met het WK Darts, wat een mooi alternatief is voor wie wil ontsnappen aan alle kerstgekte. Daarmee wordt onze zender als eerste en enige 'the home of darts'. En misschien kunnen we er wel een jaarlijkse traditie van maken.'

In ronde 1, op donderdag 17 en zaterdag 19 december, en ronde 2, op maandag 21 en dinsdag 22 december - worden de sessies van de Belgen uitgezonden bij VTM 4. Vervolgens worden vanaf zondag 27 december, de start van de 16de finales, alle sessies uitgezonden.

De finale wedstrijd staat gepland op zondag 3 januari om 20.30 uur bij VTM 4. Volgens Michiel Ameloot, hoofdredacteur sport DPG Media, is Dimitri Van den Bergh één van de kanshebbers: 'Met Dimitri Van den Bergh hebben we een speler die op dit moment in topvorm is, naast onze 2 andere Belgen Mike De Decker en Kim Huybrechts. Dimitri is in België het uithangbord van darts. Hij is twee keer wereldkampioen geweest bij de jeugd, staat in de Top 10 van de wereld en won deze zomer ook de World Matchplay. Hij maakt dus een reële kans om wereldkampioen te worden.'

Commentatoren van dienst zijn Jan Suykens en Jan Rummens. Zij krijgen telkens het gezelschap van een co-commentatoren uit de dartswereld.

Uitzendschema WK Darts

Donderdag 17/12 om 13.00 uur: 1ste ronde Mike De Decker

Zaterdag 19/12 om 13.00 uur: 1ste ronde Kim Huybrechts

Maandag 21/12 (2de ronde Kim Huybrechts) en dinsdag 22/12 om 13.00 uur (2de ronde Mike De Decker, enkel indien R1 gewonnen)

Dinsdag 22/12 om 19.00 uur: 2de ronde Dimitri Van den Bergh

Zondag 27/12, maandag 28/12, dinsdag 29/12 en woensdag 30/12 om 13.00 uur en 19.00 uur: 16de en 8ste finales

Vrijdag 1/1 om 13.00 uur en 19.00 uur: kwartfinales

Zaterdag 2/1 om 19.00 uur: halve finales

Zondag 3/1 om 20.30 uur: finale