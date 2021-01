VTM 2 verhuist gloednieuw 'Costa Belgica' naar maandagavond!

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Goed nieuws voor de fans van de Spaanse zon. VTM 2 vervroegt de start van het nieuwe realityprogramma 'Costa Belgica'. De eerste aflevering komt al op maandag 25 januari op het scherm, en niet op donderdag zoals eerder aangekondigd.

'Costa Belgica', de kuststrook van de Costa Blanca tot de Costa del Sol, waar elk jaar duizenden Belgen een vakantieverblijf kopen. Ook in een jaar waarin er door het coronavirus amper gereisd kon worden, kochten gemiddeld acht Belgen per dag een Spaanse 'casa'.

Vanaf 25 januari reizen de VTM 2-kijkers elke maandag om 21.40 uur vanuit hun zetel naar Spanje en kijken ze mee in het leven en het werk van vijf Vlaamse makelaarsfamilies in het nieuwe realityprogramma 'Costa Belgica'. De makelaars hebben elk op hun beurt alles achtergelaten in België om met volle toewijding en volharding een eigen vastgoedkantoor uit de grond te stampen in Spanje. Ze genieten volop van 'la vida loca', maar bewegen ook hemel en aarde om Vlaamse en internationale klanten aan hun droomplek onder de Spaanse zon te helpen.

'Zolang de criteria realistisch zijn en binnen het juiste budget vallen, kunnen we voor iedereen een droomwoning vinden in Spanje. 150.000 euro meer of minder, dat zijn uiteindelijk maar twee Tesla-wagens hé', aldus Inge en Steve van 'Lavanda Real Estate', een van de vijf makelaarsfamilies die in 'Costa Belgica' te zien zijn.

De vijf makelaarsfamilies zoeken in 'Costa Belgica' voor jong en oud een buitenverblijf of woonst in Spanje. Van een privé-woonst en werk-mansion voor een YouTuber, die als eerste Belg één miljoen volgers haalde, tot een huis voor een gepensioneerd koppel, waarvan de man vooral oog heeft voor een giga garage voor zijn vele fietsen. Ook de prijzen gaan van het ene uiterste naar het andere: van een appartement van 90.000 euro tot een immense villa van meer dan een miljoen. Vooral de gezondheid, het warme klimaat en de Spaanse mentaliteit lijken redenen genoeg om België achter te laten.

In elke aflevering werpt 'Costa Belgica' niet alleen een blik in het leven van de makelaarsfamilies, ze volgen ook de zoektocht van talloze Vlamingen naar een droomplek onder de Spaanse zon binnen een bepaald budget. Op het einde van de rit komen de makelaars én kijkers te weten of de klant een bod wil doen op één van de drie voorgestelde huizen of appartementen.

Ontdek HIER de 5 families die Vlamingen helpen aan een droomplek onder de Spaanse zon!

'Costa Belgica', vanaf maandag 25 januari om 21.40 uur op VTM 2.



