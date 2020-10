VTM 2 start Vlaamse versie van 'Ik Vertrek' en volgt opvallende bewoners van Sint-Martens-Latem

Reizen naar het buitenland vanuit de zetel en wegdromen bij de verhalen uit een mooi stukje Vlaanderen. Dat kan de kijker vanaf 3 november doen tijdens de nieuwe dinsdagavond bij VTM 2.

Na het grote succes van 'Ik Vertrek uit Nederland', is er eindelijk de Vlaamse versie van het programma. VTM 2 toont elke week in ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’ Vlaamse gezinnen die alles achterlaten om een nieuw leven te beginnen in Frankrijk of Spanje, en daar vaak iets te gaan doen dat ze nog nooit gedaan hebben.



Later op de avond trekt VTM 2 terug naar eigen land en dat naar één van de rijkste gemeenten van ons land: Sint-Martens Latem. In ‘Latem Leven’ volgt de camera de opvallende (on)bekende bewoners.



'Ik Vertrek uit Vlaanderen': straffe verhalen over Vlaamse gezinnen met een droom in het buitenland, vanaf dinsdag 3 november om 20.45 uur bij VTM 2.

'Latem Leven': (on)bekende inwoners van één van de rijkste gemeenten van het land - vanaf dinsdag 3 november om 21.50 uur bij VTM 2.



