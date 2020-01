VRT zet Raymond van het Groenewoud in de bloemetjes

Foto: © VRT 2020

Op vrijdag 14 februari 2020 vieren we niet alleen Valentijn, maar ook de verjaardag van Raymond van het Groenewoud. De grondlegger van de eigenzinnige Vlaamse rock wordt die dag 70 jaar.

Raymond, die vooral bekendstaat om de hits 'Meisjes', 'Vlaanderen boven' en 'Je veux de l’amour' viert zijn verjaardag met een nieuwe cd, 'Speel'. Maar ook Eén, Radio 1 en Radio 2 vieren op muzikale wijze mee. Zo lanceert Eén de spraakmakende, driedelige documentaire Raymond!, Radio 2 organiseert een uniek optreden voor luisteraars van Radio 2. En Radio 1 brengt op Raymonds verjaardag in elk programma een van zijn nummers , gekozen door kennissen en vrienden van de zanger.

Radio 1

Op zondag 9 februari is Raymond van 11.00 tot 13.00 uur te gast in 'Touché', bij Friedl' Lesage. Op vrijdag 14 februari zelf start Radio 1 elk programma met een Raymond-nummer, gekozen door kennissen en vrienden. In de loop van de dag horen we Raymond zelf zeven keer, met zijn favoriete plaat uit elk decennium. Op zaterdag 15 februari is hij te gast in 'Belpop', voor een gesprek met Floris Daelemans, over zijn nieuwe plaat. Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 februari stelt Radio 1 zijn nieuwe plaat voor met tracks die Raymond telkens zelf zal inleiden. En in het najaar plant Radio 1 een tribute sessie.

Radio 2

Radio 2 heeft het hele jaar door bijzondere aandacht voor Raymond. Allereerst staat hij op het podium van het 'Radio 2 Concertcafé' op zaterdag 8 februari. Hij brengt er zijn klassiekers tijdens een uniek intiem concert voor Radio 2-luisteraars, in strandbar De Kwinte in Westende. Vanaf vrijdag 14 februari wordt het concert integraal op VRT NU aangeboden. Vanaf april zal maandelijks telkens een andere artiest een nieuwe versie van een nummer van Raymond opnemen om hem te eren. Op die manier wordt het jubileumjaar 2020 'hét jaar van Raymond' bij Radio 2.

Eén

Bijzondere documentaire 'Raymond!'

In de exclusieve, driedelige documentaire 'Raymond!' blikt Eén terug op het leven van Raymond van het Groenewoud en zijn halve eeuw carrière. In de heel persoonlijke afleveringen schetsen zowel Raymond zelf als mensen uit zijn naaste omgeving een eerlijk en genuanceerd beeld van zijn leven en werk, op de tonen van zijn brede oeuvre.

Raymond ging akkoord om mee te werken - naar eigen zeggen voor een stuk uit ijdelheid, maar ook omdat hij zelf veel heeft gehad aan de eerlijke documentaires over helden zoals Eric Clapton, Chet Baker en Chuck Berry. Drie jaar lang mocht regisseur-muzikant Karel Van Mileghem hem overal volgen en naarmate de vertrouwensband groeide, kwamen alle onderwerpen aan bod, er bleven geen taboes over. Karel groeide op met de platen van Raymond. Door Raymond werd hij verliefd op muziek en werd hij zelf ook muzikant.

Karel: 'Iedereen weet dat Raymond een bijzonder artiest is, maar erg weinig mensen kennen de man achter die liedjes. Ik ben grote fan van zijn muziek, dus Raymond leren kennen had als potentieel gevaar dat hij van zijn piëdestal zou vallen. Maar dat is niet gebeurd, integendeel. Zijn eerlijkheid heeft me aangegrepen. Ik mocht ook met iedereen uit zijn persoonlijke kring praten, ook als hij wist dat het niet noodzakelijk een positief verhaal was. En Raymond is een geniale denker. Meegaan op de golf van zijn gedachten is een lieve deugd. Het geeft energie. Zelfs elke mail die hij me stuurde, was een stukje poëzie.'

Dat alles heeft geleid tot een bijzonder uniek verhaal waar Raymond, zijn zonen, collega's en vrouwen uit zijn leven vrijuit praten en geen blad voor de mond nemen. Over zijn jeugd en de moeilijke relatie met zowel zijn biologische als stiefvader. Over de beginjaren vol zwarte sneeuw. Over de uiteindelijke doorbraak en de break die hij niet lang daarna nam van de muziek. Over zijn stukgelopen relaties en het vaderschap. Over de voor- en de achterkant van de roem. Over de dromen en de realiteit.

Raymond zal de documentaire zelf niet bekijken: 'Ik weet met hoeveel doorzetting en liefde hieraan gewerkt is en dat volstaat voor mij. Ik wil de confrontatie met mezelf niet nog eens aan gaan.'

De documentairereeks drijft op de tonen van Raymonds muziek. De verhalen gaan naadloos over in de nummers die erbij horen, de hits en de onbekende pareltjes. Op zeven locaties met een bijzondere betekenis (één voor elk decennium) herneemt Raymond ook een nummer in een zogenaamde 'droom-bezetting'. Zo zijn er onder andere samenwerkingen met Golden Earring, Zwangere Guy, Triggerfinger en Black Box Revelation.

Bijzonder: de voice-over stem is die van Guy Mortier, die speciaal voor Raymond zijn pensioen 'on-hold' zette. 'Ik ben niet van plan om ooit nog iets voor televisie te doen, maar voor Raymond wilde ik graag een uitzondering maken.'

Biografie Karel Van Mileghem

Karel Van Mileghem (°1985) is een Belgische muzikant en regisseur. Hij speelt gitaar en bas en begeleidde artiesten als Tom Barman, Arno, Frank Vander Linden, Jasper Steverlinck, Adamo en Coely. Bij het platenlabel Warner Music bracht hij twee albums uit onder de naam Jacle Bow. Tussen 2011 en 2017 maakte Karel verschillende buitenlandse documentaires voor NGO's en regisseerde hij videoclips voor onder andere Clouseau en Raymond van het Groenewoud. In 2019 maakte hij de zesdelige documentairereeks Paradise city die werd uitgezonden op Canvas. Tussen 2017 en 2020 volgde Karel zijn jeugdidool Raymond van het Groenewoud voor de documentairereeks 'Raymond!' Die wordt uitgezonden op Eén en in Nederland in 'Het Uur van de Wolf' (NPO 2).

Aflevering 1: de jeugdjaren (donderdag 13/02)

In aflevering 1 neemt Raymond de kijkers mee naar zijn onbezorgde jeugdjaren in Amsterdam. Hij is een speels en open kind, maar dat verandert drastisch wanneer zijn moeder en stiefvader beslissen om naar Antwerpen te verhuizen. Raymond wordt gepest op school, eerst om zijn Nederlandse tongval en nadien om zijn Beatles-haren. Hij keert in zichzelf en brengt bijna zijn hele jeugd door in een fantasiewereld, samen met zijn teddybeer.

Op school gaat het van kwaad naar erger. Op zijn twintigste slaat hij zonder middelbaar diploma de schoolpoort achter zich toe. Zijn biologische vader Nico Gomez, een beroepsmuzikant, biedt hem werk aan in zijn orkest. Raymond en zijn vader hebben elkaar tot dan amper gezien. Kort daarna speelt Raymond aan de zijde van Johan Verminnen, maar al snel wordt duidelijk dat hij zijn eigen weg moet gaan. Hij start de groep Louisette en schrijft vrijwel meteen 'Maria, Maria, ik hou van jou'. Maar wanneer het premièreconcert van Louisette in de Brusselse Beursschouwburg wordt neergesabeld in de pers, ontbindt Raymond de groep en gaat hij door een dal. 'Toen begon de miserie.'

Aflevering 2: de doorbraak (donderdag 20/02)

Aflevering 2 start in Brussel op het armtierige appartementje waar Raymond zijn intrek vindt begin jaren 70. Hij schrijft er tientallen liedjes. Eerst vooral rocksongs, maar door het uitblijven van succes, komt ook de weemoedige liedjesschrijver in hem naar boven. Liedjes als 'Gelukkig zijn' en 'Bierfeesten' getuigen over deze periode. Zijn eerste twee platen floppen, maar dan schrijft hij het lied dat zijn leven zal veranderen: 'Meisjes'. Raymond wordt immens populair in Vlaanderen, en speelt zich te pletter met zijn begeleidingsband De Centimeters. Ook Nederland gaat helemaal overstag wanneer Raymond 'Je veux de l'amour' op de Lage Landen loslaat. Maar het vele, ongeorganiseerde optreden eist zijn tol. Raymond en De Centimeters raken op elkaar uitgekeken. In 1981 scoort Raymond een hit met 'Chachacha' en hij trekt op het hoogtepunt van zijn succes de stekker eruit. Genoeg van de muziekwereld, tijd om weer tot rust te komen.

Aflevering 3: bewaken en bewaren (donderdag 27/02)

De eerste drie decennia hebben Raymond gevormd tot een bijzondere persoonlijkheid. Op het podium is hij extreem extravert, maar in het dagelijkse leven is hij erg introvert. Behalve als het op vrouwen aankomt. Sigrid Spruyt en zusjes Mie en Nana De Backer houden geen blad voor de mond wanneer ze over 'de mens' Raymond praten. Raymond krijgt in de jaren 80 twee zonen, Jasper en Leander van het Groenewoud. In 2002 volgt er Luca van het Groenewoud. De afwezigheid van hun vader, die constant zijn muzikale visioenen achterna loopt, heeft hen fel getekend.

Raymond neemt de kijkers ook mee naar een strandje aan Lago Maggiore, waar de melodie van 'Twee meisjes' tot hem kwam en naar Lissabon, waar hij tijdens de kerstdagen baadt in eenzaamheid en zon.

'Raymond!', vanaf donderdag 13 februari om 21.30 uur op Eén.

Exclusief event voor de Eén-kijkers met Raymond van het Groenewoud

Op dinsdag 4 februari organiseert Eén een exclusief event voor de Eén-kijkers met Raymond van het Groenewoud. Enkele gelukkigen kunnen als eerste de nieuwe documentaire 'Raymond!' bekijken op de VRT, en nadien genieten van een intieme showcase van de artiest.

Duotickets zijn nog tot en met donderdag te winnen via https://www.een.be/een/win-een-avond-met-raymond-van-het-groenewoud.

Biografie Raymond van het Groenewoud

Raymond van het Groenewoud (1950) is Belgische liedjesschrijver met Amsterdamse en joodse roots. Hij startte zijn carrière in 1970 als sidekick van Johan Verminnen. Al snel werd duidelijk dat Raymond een geboren frontman is en hij richtte de groep Louisette op, die een bescheiden hit had met 'Maria, Maria, ik hou van jou.' Nadien ging hij verder onder zijn eigen naam, bijgestaan door een sterke livegroep (waarvan De Centimeters de bekendste werd). In 1977 brak Raymond door met 'Meisjes'. Eind jaren '70 was hij de populairste Nederlandstalige artiest in de Lage Landen met hits als 'Je veux de l'amour', 'Vlaanderen boven', 'Chachacha' en 'Brussels by night'.

Begin jaren '80 zette Raymond zijn carrière even on hold omdat het succes hem overmande, maar na enkele jaren rust, kwam er in 1985 een comeback. Sindsdien tourt Raymond onafgebroken door Vlaanderen en Nederland en brengt hij om de zoveel jaar een nieuw album uit. In 1990 had hij zijn grootste hit met 'Liefde voor muziek.'

Raymond heeft honderden liedjes geschreven, hij bracht 15 full albums uit, en een rits aan liveplaten en verzamelaars. Hij wordt algemeen gezien als een van de grootste Nederlandstalige liedjesschrijvers.