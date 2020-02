VRT, VUB en UGent lanceren leerstoel 'Media in een samenleving in transitie'

Vanavond maandag 10 februari heeft de VRT samen met de VUB en de UGent officieel de leerstoel 'Media in een samenleving in transitie' gelanceerd.

Dat deed gedelegeerd bestuurder Leo Hellemans in aanwezigheid van de rectoren Caroline Pauwels (VUB) en Rik Van de Walle (UGent) en de leerstoelhouders professor Karen Donders (VUB), professor Lieven De Marez en professor Tom Evens (beiden UGent).

Met de leerstoel 'Media in een samenleving in transitie' willen de onderzoekers analyseren hoe een mediaorganisatie zich het best positioneert in een veranderende samenleving en een veranderende mediacontext. VRT ondersteunt hiermee de nood naar fundamenteel onderzoek in deze gewijzigde wereld. Wat zal de rol zijn van media? Hoe kunnen we het wijzigende mediagebruik in de vingers krijgen? En hoe kunnen we maximaal maatschappelijk impact hebben in een on-demand wereld? Via deze leerstoel wil VRT van dichtbij de snelle veranderingen in technologie en mediagebruik volgen. En dit niet alleen voor zichzelf. VRT wil deze inzichten ook delen met de brede sector.

Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder van de VRT: 'Met de leerstoel 'Media in een samenleving in transitie' beantwoorden we de oproep van Mediaminister Benjamin Dalle om in te zetten op wetenschappelijke informatie. Ik ben vereerd dat we hierbij een beroep kunnen doen op de gedegen expertise die we in Vlaanderen hebben voor mediaonderzoek. Bij de VRT kijken we niet alleen uit naar de inzichten die dit onderzoek ons zal bieden. We hechten er ook veel belang aan om de bevindingen van het onderzoek te delen met onze stakeholders.'

De onderzoeksgroep Media, Innovatie, en CommunicatieTechnologie van de UGent richt op de interactie tussen mens, maatschappij en technologie.

Rik Van de Walle, rector van de Universiteit Gent: 'Wanneer een samenleving in transitie is, dan heeft zij baat bij sterke publieke instellingen die als betrouwbare bakens fungeren. Net zoals de VRT zo’n baken is, moeten ook de universiteiten de maatschappij helpen om in een gepolariseerde tijd op koers te blijven. Een leerstoel is het instrument bij uitstek om bruggen te slaan tussen universiteiten en andere belanghebbenden, en finaal ook tussen de betrokken partners en de brede maatschappij.'

Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel: 'De rol van de publieke omroep wordt alleen nog maar belangrijker in onze samenleving in transitie. De publieke omroep kan ons helpen nieuwe uitdagingen beter te begrijpen, maar ook om bepaalde negatieve aspecten van de transitie te keren. Dat heeft niets met direct activisme te maken, maar wel met de cruciale taak van de publieke omroep om bij te dragen aan burgerschap. Ik bedoel daarmee burgerschap in de meest humanistische betekenis. Wat maakt mensen mens en deel van een samenleving, met rechten en plichten, maar ook en vooral met een gevoel van betrokkenheid en engagement?'