VRT leeft mee met ouders en dierbaren van overleden Frederik Vanclooster

Frederik, de jongeman die vermist was en vandaag dood werd teruggevonden in de omgeving van Vilvoorde is de zoon van twee VRT NWS-medewerkers.

De verslagenheid onder hun collega’s is groot. Dit is heel aangrijpend nieuws, iedereen bij de VRT leeft erg mee met de familie in deze moeilijke omstandigheden. In naam van de getroffen collega’s vraagt de openbare omroep dan ook om hun privacy te respecteren.

Ook bij VTM NIEUWS werd in het middagjournaal medeleven betuigd aan de vrienden en familie van Frederik.