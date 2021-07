VRT heeft Jaarverslag 2020 voorgesteld: digitale groeisprong in het verschiet

2020 was ook voor de VRT een jaar voor de geschiedenisboeken, dat blijkt uit het sterke jaarverslag dat de publieke omroep heeft voorgesteld aan het Vlaams parlement.

Toen Vlaanderen net als de rest van de wereld overrompeld werd door de corona-pandemie, vonden de Vlamingen meer dan ooit de weg naar de VRT als trouwe gids voor informatie, verbinding en inspiratie. Het online-aanbod bereikte 40 procent meer Vlamingen dan in 2019 en daarnaast nam ook het gebruik van VRT NU toe met 70 procent. De VRT is ervan overtuigd dat die verandering zich verder doorzet en zet daarom alles op alles om met een digitale groeisprong haar opdracht te blijven vervullen voor alle Vlamingen, vandaag en morgen.

Luc Van den Brande, Voorzitter van de Raad van bestuur: 'Dit jaarverslag bewijst het met sterke resultaten: in 2020 nam de VRT haar maatschappelijke opdracht ten volle op en was ze voor vele Vlamingen hun venster op de wereld. Dagelijks werd er betrouwbaar bericht over de coronacrisis terwijl wat er gebeurde in Vlaanderen en de wereld niet uit het oog werd verloren. Bovendien bestreed VRT NWS de desinformatie met het checken van nepberichten. In moeilijke omstandigheden investeerde de publieke omroep bovendien extra in cultuur en educatie. In 2020 heeft de VRT het vertrouwen van de Vlaamse overheid, die in de publieke omroep een kernspeler in het Vlaamse medialandschap ziet, overtuigend bevestigd. Aan het einde van dit jaar hebben we ook een nieuwe beheersovereenkomst voor de komende vijf jaren afgesloten. De publieke opdracht werd herbevestigd én scherper gesteld. Zo kan de VRT haar missie waarmaken in een snel veranderende mediawereld, met de focus op haar maatschappelijke rol.'

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: '2020 was door covid een quasi-oorlogsjaar, bovendien gedomineerd door grote veranderingen in het mediagedrag. Radio, televisie en kwaliteitsvolle journalistiek maken was verre van evident. Met onze toegewijde en talentvolle medewerkers hebben we dit als VRT niettemin gerealiseerd. 2020 was het jaar waarin de publieke omroep de toekomst opnieuw met volle vertrouwen in de ogen keek. De komende jaren staat de VRT meer dan ooit voor media die er écht toe doen.'

Het VRT-jaarverslag 2020: sterke resultaten

Ondanks de moeilijke omstandigheden kan de VRT mooie resultaten voorleggen. De cijfers tonen aan dat de VRT meer dan ooit een gids was voor de Vlamingen. We zetten ze op een rij:

- In 2020 bereikte de VRT wekelijks 90,2 procent van de Vlamingen (16 jaar en ouder); dat is evenveel als in 2019 en ruim 5 procent meer dan afgesproken in de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. De VRT bereikt ook wekelijks meer dan 75 procent van elke bevolkingsgroep, zoals is vastgelegd. De cijfers kan u in detail in het online jaarverslag raadplegen.

- Dagelijks bereik: 79,4 procent van alle Vlamingen (een stijging van 7,8 procent) bestaande uit 2.762.049 kijkers, 2.970.097 luisteraars en 2.080.588 browsers per dag. VRT NU was goed voor 120.708.377 videostarts. Uitgesteld kijken is bovendien opgelopen tot bijna een kwart van de kijktijd.

- Waarderingscijfers voor kwaliteit: 8,3 voor Radio 2, 8,2 voor Klara, Eén en Canvas, 8,1 voor MNM, 8,0 voor Radio 1 en 7,8 voor Studio Brussel.

- Informatie: Met haar informatie-aanbod bereikte VRT NWS dagelijks 1.987.954 kijkers, 2.689.348 luisteraars, 960.009 surfers met vrtnws.be (waarvan het dagelijkse bereik in 2020 verdubbelde).

- Educatie: 19 documentaires in coproductie, eind 2020 bevonden zich al 19.700 VRT-items op het Archief voor Onderwijs.

- Cultuur: 316 captaties, 558 cultuur- en media-items in Het journaal, 26,3 procent Vlaamse muziekproducties op VRT-radio, 31,2 procent Nederlandstalige muziek bij Radio 2 en 16,3 procent bij Radio 1.

- Schermaanwezigheid: 8,4 procent nieuwe Vlamingen, 41,4 procent vrouwen, 1,5 procent mensen met een beperking.

- Slechthorenden: 99,6 procent teletekstondertiteling en Vlaamse Gebarentaal bij Het journaal en Karrewiet.

- Slechtzienden: audiodescriptie bij 100 procent van de zondagavondfictie. En gesproken ondertitels.

- Steun aan het Vlaamse ecosysteem: 68,5 procent van het aanbod op Eén en Canvas bestond uit Vlaamse (co)producties. 18,48 procent van de VRT-inkomsten werd besteed aan externe bestellingen.

- Financiën: 251,6 miljoen euro overheidsdotatie werd efficiënt en kostenbewust besteed. Hiermee kost de VRT elke Vlaming 38,0 euro voor een heel jaar. De middelen die de VRT kreeg vanuit het Vlaamse noodfonds voor corona zette zij maximaal in om de Vlaamse productie- en creatieve sector te ondersteunen.

- Het team van creatieve VRT-medewerkers bestond uit 2.040 VTE’s (voltijdse equivalenten) waarvan 3,5 procent nieuwe Vlamingen, 41,1 procent vrouwen.

- Dialoog: in 2020 had de VRT klantendienst 31.580 klantencontacten, de nieuwsombudsman 12.786.

Toekomstplan: VRTRN 2030

Het nieuwe jaarverslag toont het nadrukkelijk aan: de komende jaren is een publieke omroep meer dan ooit nodig. En de VRT staat, net als de hele mediasector, voor grote veranderingen en uitdagingen. Om die met vertrouwen het hoofd te bieden, lanceerde de VRT-directie al het toekomstplan VRTRN 2030. Intern wordt dit plan momenteel volop uitgerold.

De VRT gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Maar het werk is nooit af. Bij de VRT willen we beter te weten komen wat de Vlamingen verwachten van hun publieke omroep. Daarom gaat de VRT deze zomer op tournee met 'Jouw VRT'.