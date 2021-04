VRT grijpt in na forse kritiek van de Vlaamse Regering op 'De Ideale Wereld'

Een stukje uit 'De Ideale Wereld' van donderdag zorgt voor heel wat opschudding. De volledige Vlaamse Regering reageerde 'geschokt' op een grap van presentator Jan Jaap van der Wal over een medewerkster van de Vlaamse overheid. De VRT greep vrijdag meteen in.

'De negen ministers van de Vlaamse Regering zijn geschokt door de uitzending van 'De Ideale Wereld', reageert Vlaams minister-president Jan Jambon op Twitter. 'Dit is onaanvaardvaar en kan nooit als humoristisch worden bestempeld.'



Aanleiding was een filmpje uit 'De Ideale Wereld' waarin presentator Jan Jaap van der Wal spotte met de persconferentie van Jambon rond het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'. Wanneer een medewerkster van de Vlaamse Overheid, afkomstig uit Somalië, in beeld verschijnt, stelt van der Wal haar voor als een poetsvrouw die voor machtige blanke mannen minderwaardig werk moet doen.



'Toen de dame vanochtend de beelden van 'De Ideale Wereld' zag, reageerde zij diep verdrietig. Zij voelt zich door de tv-makers vernederd en gekwetst, verklaart Jan Jambon. 'Onaanvaardbaar. Scherpe satire gericht op publieke personen, zoals politici, moet altijd kunnen. Zo weet ik dus ook wel dat de makers vooral mij wilden raken. Maar nu hebben ze een topvrouw diep geraakt, ook in haar ambtsfierheid. Dat is er ver over. Schandelijk', aldus Jambon.



De medewerkster in kwestie vluchtte ooit voor het geweld in haar geboorteland en werkt ondertussen al 15 jaar voor de Vlaamse Overheid. Zij is de eerste verantwoordelijke voor alle protocollaire aangelegenheden. Dat verklaart ook haar rol tijdens de persconferentie.



'Oprechte excuses'

Presentator Jan Jaap van der Wal kwam al snel met excuses: 'Met wat we nu weten, zouden we een grap over deze regeringsmedewerkster niet hebben gemaakt. Het was uiteraard ook niet de bedoeling om haar te schofferen. We begrijpen dat dit verkeerd is binnen gekomen. Ik zal contact opnemen met de medewerkster en haar ook persoonlijk mijn oprechte excuses overbrengen'.



En ook de VRT grijpt in. Het bewuste fragment werd onmiddellijk verwijderd op Youtube en Facebook. De aflevering is nog wel te bekijken op VRT NU. 'Daar gaan we een begeleidende boodschap toevoegen om het spijtige voorval te kaderen', aldus VRT-woordvoerder Bob Vermeir in de krant Het Nieuwsblad.



Het is trouwens niet de eerste keer dat de VRT zich moet excuseren voor een grap uit 'De Ideale Wereld'. Na een Hitler-groet van Geert Hoste kwam toenmalig gedelegeerd bestuurd Leo Hellemans ook al met excuses.