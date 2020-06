VRT excuseert zich voor Hitlergroet in 'De Ideale Wereld'

Foto: Canvas - © VRT/Sofie Silbermann 2019

Naar aanleiding van een aflevering van 'De ideale wereld' met comedian Geert Hoste excuseert de VRT zich. De reden daarvoor is dat Hoste een mop maakte over leden van Vlaams Belang die elkaar begroeten met de Hitlergroet. Het bewuste fragment is geknipt.

Vlaams Belang is niet opgezet met deze vergelijking en contacteerde via Jan Huijbrechts, die namens de partij in de raad van bestuur van de VRT zit, de openbare omroep. Dezelfde dag nog bood de VRT excuses aan en werd de passage geschrapt. Het fragment is dus niet meer terug te vinden op VRT NU.



Leo Hellemans, gedelegeerd bestuurder ad interim van de VRT, reageert als volgt. 'Iemand wees ons op het fragment, we hebben het opnieuw bekeken en kwamen tot de conclusie dat het inderdaad niet gepast is. Het feit dat Jan Huijbrechts in de raad van bestuur zit, heeft niets te maken met deze beslissing. Als iemand anders de opmerking had gemaakt, hadden we op exact dezelfde manier gereageerd', besluit Hellemans.



Bron: VRT NWS