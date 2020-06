VRT apprecieert steun van Vlaamse regering uit het noodfonds voor het aangepaste en extra aanbod

De VRT apprecieert ten zeerste dat de Vlaamse regering, als aandeelhouder van de publieke omroep, bijkomend investeert om het aangepaste en extra aanbod van de VRT in de coronacrisis te ondersteunen.

Door het uitstellen of het annuleren van een aanzienlijk aantal programma’s moest de VRT, in een financieel moeilijk kader, méér investeren om het aanbod op peil te houden. Daarnaast waren er veel extra en aangepaste programma’s die bovenop de geplande producties komen, denk daarbij aan de onderzoeksjournalistiek van 'Pano', extra afleveringen van 'De Afspraak', 'Villa Politica', 'Vandaag', nieuwe afleveringen van 'Komen te Gaan' en 'Gentbrugge', de virtuele muziekevents van Radio 1, Radio2, StuBru, de zomerse talkshow 'Vive La Vie', de bestelling van 4 reeksen van telkens 4 x 25 min coronabestendige fictie voor Eén en een fictiereeks voor Ketnet,… Hierbij heeft VRT gezocht naar manieren om de facilitaire, de productiesector, de artiesten,... zo veel mogelijk te ondersteunen.

Minister van Media, Benjamin Dalle: 'De VRT heeft in de coronacrisis veel daadkracht en veerkracht getoond: de publieke omroep stond klaar met een sterk en uitgebreid journalistiek aanbod, met fact checks die meer dan ooit nodig zijn, met warme acties om Vlaanderen te verbinden, met ondersteuning voor het onderwijs, met extra investeringen in lokaal aanbod zoals fictiereeksen ism de Vlaamse productiesector. We zijn blij dat we met het noodfonds de VRT hierin kunnen steunen.'

Gedelegeerd bestuurder a.i. Leo Hellemans: 'Bij het uitbreken van de Corona crisis hebben we bij VRT onmiddellijk geschakeld om een zo volledig mogelijk aanbod te blijven garanderen. In de eerste plaats om de Vlamingen op de meest volledige manier correct te informeren, maar daarnaast ook om de mensen te tonen dat ze er niet alleen voor staan en een ruim antwoord te bieden op de nood aan verbinding, solidariteit, troost, humor, verstrooiing. We zijn zeer tevreden dat de Vlaamse regering die inspanningen ondersteunt vanuit het noodfonds. Het is een erkenning voor onze rol als publieke omroep ten dienste van de Vlaamse samenleving.'