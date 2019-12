Voor het eerst meer dan 6000 lopers op Warmathon in Brussel

Foto: Eén - © VRT 2019

Met de Warmathon zet De Warmste Week een heleboel mensen ook letterlijk in beweging voor de goede doelen die zij belangrijk vinden. Dit jaar verhuisde de Warmathon in Brussel naar het Koning Boudewijnstadion.

Deze nieuwe locatie bleek een schot in de roos: voor het eerst liepen 6129 sportievelingen mee in Brussel om hun zelfgekozen goede doel te steunen. Daarmee was ook deze editie van de Warmathon volzet. In totaal werd er op de Warmathon in Brussel 78 623 euro bij elkaar gelopen voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week.

Het verharde parcours rondom het stadion maakte dat de Warmathon in Brussel ook erg geschikt was voor sporters met een beperking. Het startschot werd dan ook gegeven door Peter Genyn, de beste Belgische paralympische rolstoelatleet van het moment. Genyn, die vorige maand nog goud en zilver won op het WK para-atletiek, kwam samen met zijn mede-atleten van het Belgische Paralympisch Comité meedoen om vzw Parantee-Psylos te steunen, de Vlaamse sportfederatie voor sporters met een beperking. Hun voorbeeld werkte inspirerend voor vele andere G-sporters: meer dan 200 sporters kwamen rondjes doen met de rolstoel, handbike of blades om hun goede doel te steunen.

Maar er waren nog meer sportievelingen aanwezig, zoals olympisch bronzen judoka Dirk Van Tichelt. Hij liep rondjes in zijn judopak én op blote voeten: 'Dat is mijn werktenue. Zoals velen hier eens snel in hun middagpauze komen meelopen.' Zelf liep Van Tichelt voor vzw Dokters van de Wereld.

Naast heel wat bedrijven waren er ook heel wat scholen aanwezig: zo waren er 100 studenten van de politieschool, die deelnamen voor vzw Kom op Tegen Kanker: 'Normaal gezien hadden we les deze namiddag, maar de Warmathon is een goede training.' Ook het Belgische leger was aanwezig: ze liepen met een hele klas van 25 legerofficier-leerlingen van de Koninklijke Militaire School samen - uitgedost in uniform - rondjes voor vzw To Walk Again.

Sportstan Vanderwaeren liep dan weer een rondje samen met Ives Serneels, bondscoach van de Red Flames. Serneels gaf alles voor vzw Kom op Tegen Kanker omdat hij een maand geleden zijn beste vriend is verloren aan bloedkanker.

Tijdens de live uitzending van MNM kwamen er opnieuw een heleboel actievoerders langs om te vertellen over hun inzet voor De Warmste Week aan MNM-dj’s Tom De Cock, Sander Gillis, Dorianne Aussems en Laura Govaerts. Zo verkochten Lana, Yelka en Chloé Ockerman uit Zaventem mutsen en totebags met het opschrift 'Chemotivé' (woordspeling chemo en motivé) ten voordele van Stichting tegen Kanker. Dat deden ze ter nagedachtenis van hun vader die vorig jaar stierf aan keelkanker.

Jurgen Goessaert uit Zottegem verkocht dan weer t-shirts met ondertussen al legendarische Jambon-quotes, ten voordele van het Kinderhartfonds vzw: 'Ik ben een fervent Twitteraar en ik dacht 'Daar moet ik een t-shirt van hebben.' Dan was ik aan het denken dat ik ze misschien zelf kon verkopen en er een goed doel aan kon koppelen.'

Morgen vrijdag 20 december om 12.00 uur weerklinkt het startschot voor de Warmathon in Gent. De Warmathon in Gent (en Leuven) is intussen volzet. Er zijn nog enkele plaatsen voor de Warmathon in Antwerpen en Beringen.

#DeWarmsteWeek #Warmathon