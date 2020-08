Voltage wint tiende editie van MNM Start To DJ

Foto: MNM - © VRT 2020

Voltage is donderdag op MNM uitgeroepen tot de winnaar van MNM Start To DJ 2020. De 22-jarige Tibeau uit Tienen treedt zo in de voetsporen van DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo en Manuals.

Niet alleen wordt hij een van de van de huis-dj's van MNM, Tibeau mag ook draaien op het eerstvolgende MNM Stressed Out-evenement in club Versuz in Hasselt én hij krijgt een exclusieve dj-masterclass met persoonlijke tips en tricks van niemand minder dan Regi.

MNM Start To DJ 2020

Voor het tiende jaar op rij ging MNM op zoek naar de strafste jonge dj van het moment tijdens MNM Start To DJ. Getalenteerde jongeren vanaf zestien jaar die met enkele platen een feest in lichterlaaie kunnen zetten, konden zich inschrijven via de website van MNM. Uit de 150 inschrijvingen werden vijf finalisten geselecteerd: Voltage, Karakals, TRSTN, VolTrack en Simon Says. MNM-dj Laura Govaerts leidde alles in goede banen en mocht een week lang optrekken met de jonge dj's.

MNM-dj Laura Govaerts: 'Het was opvallend hoe extreem getalenteerd de finalisten dit jaar waren, maar ook wat voor een toffe, warme bende het was. Ik ben er zeker er niet alleen zeker van dat we van de winnaar Voltage veel gaan horen, maar dat de vier andere finalisten het ook nog ver gaan schoppen.'

Tijdens de finaleweek van 10 tot en met 13 augustus barstte de muzikale strijd goed los. De geselecteerde finalisten draaiden er vanuit de MNM-studio op los om de felbegeerde titel van MNM Start To DJ 2020 in de wacht te slepen. Daarvoor waagden de finalisten zich aan een resem uitdagende sets en creatieve opdrachten. Zo konden ze zich uitleven met een signature set waarin hun persoonlijkheid duidelijk naar voren kwam, moesten ze zich bewijzen door zonder voorbereiding een knallende set te draaien met muziek van medefinalisten en lieten ze het beste van zichzelf zien tijdens speciale themasets.

Hun dj-vaardigheden werden beoordeeld door een vakkundige jury met dj's als Regi, MATTN, DJ Licious, Peter Luts en Lady S. Voormalige winnaars van MNM Start To DJ als 5NAPBACK en Merlo kwamen langs en deelden tips en tricks. Ook styliste Farah El Bastani, influencer Jamie-Lee Six en creatieveling Nicolas Caeyers maakten deel uit van de jury. Zij coachten en beoordeelden de finalisten op vlak van uitstraling, socialemediastrategie, styling, vlotheid en netwerktalent. Kortom: alles wat je van een potentiële top-dj verwacht. De jury was onder de indruk van de kandidaten.

Regi: 'Het niveau lag dit jaar enorm hoog. Deze finalisten weten wat ze doen en hebben bewezen waarom ze in deze wedstrijd zitten. Ze hebben elk hun eigen stijl waarmee ze zich kenmerken.'

MATTN: 'Het is voor mij vooral belangrijk dat een goede dj plezier heeft, energie uitstraalt en mensen kan doen dansen. Daar zijn al deze kandidaten in geslaagd voor mij.'

En dan was het donderdag eindelijk zo ver: de bekroning van de finaleweek van MNM Start To DJ 2020. De vijf kandidaten draaiden het dak van de MNM-studio en gaven het beste van zichzelf tijdens hun laatste set. De jury maakte vervolgens het juryklassement bekend. Samen met de stemmen van de MNM-luisteraars werden zo de twee finalisten gekozen: Voltage en VolTrack. Zij namen het tegen elkaar op in de ultieme finale.

Na die laatste, spannende set werd Voltage door de MNM-luisteraars verkozen tot de winnaar van MNM Start To DJ 2020. Tibeau/Voltage heeft niet enkel een fantastische ervaring beleefd, maar wordt een van de huis-dj's van MNM, mag draaien op het eerstvolgende MNM Stressed Out-evenement in club Versuz in Hasselt én krijgt een exclusieve dj-masterclass van Regi.