Vlaanderen hangt de vlam uit voor De Warmste Week

Je hebt ze misschien ook al zien hangen bij jou in de buurt: de vlam van De Warmste Week. In deze lockdown zijn we opnieuw aangewezen op onze eigen omgeving, buurt of straat.

Daarom lanceert De Warmste Week een eenvoudig symbool: een vlam aan je raam. Hiermee laat je je buren weten dat je wil helpen waar het kan. Tijdens deze bijzondere herfstvakantie hingen al duizenden Vlamingen vlammetjes uit om te tonen dat zij het verschil willen maken voor elkaar. Ze stuurden hun vlam massaal door via de apps van Radio 1, Radio 2, Studio Brussel en MNM en deelden ze op sociale media met #DeWarmsteWeek. Maar dat is niet alles. Ontdek hieronder nog meer warm nieuws.

Jij bent het verschil

We moeten er zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat. Maar: het is niet altijd makkelijk om de eerste stap te zetten, om de mensen om je heen te tonen dat je er wil zijn voor elkaar. De vlam van De Warmste Week wil die drempel verlagen en iedereen uitnodigen om elkaar te helpen waar het kan.

Maarten Vansteenkiste (motivatiepsycholoog UGent): 'Net zoals eten en drinken belangrijk zijn voor onze fysieke gezondheid, zo is verbondenheid cruciaal voor onze mentale gezondheid. Je kan die verbondenheid ook zelf in de hand werken door kleine gebaren, zoals een luisterend oor bieden, dankbaarheid tonen of de bereidheid om anderen te willen helpen, door symbolisch de vlam uit te hangen. Dat versterkt je eigen welbevinden en dat van je naasten.'

Dat je op heel veel manieren het verschil kan maken voor iemand anders, is ook te zien in de nieuwe campagnefilm van De Warmste Week, geregisseerd door Khaël Touag, met muziek door Sander De Keere (Klara).

Warme verhalen bij alle merken

Alle VRT-merken brengen vanaf nu tot eind december honderden warme verhalen van Vlamingen die zich inzetten voor elkaar. Eén lanceert een videoreeks met Linde Merckpoel, waarin zij in haar eigen straat op zoek gaat naar hoe zij het verschil kan maken. Bij Linde is te volgen op een.be, via VRT NU en de sociale media van Eén. Linde roept ook alle Vlamingen op om zelf na te denken hoe zij het verschil kunnen maken. Die verhalen zijn welkom via linde@een.be. Hangt de vlam al uit? Stuur je foto met de vlam door op een.be en wie weet zie je die binnenkort ook verschijnen op televisie bij Eén.

Woensdag 11 november brengt Radio 2 een hele dag hartverwarmende verhalen van hoe buren zich voor elkaar inzetten. Daarnaast hoor je heel wat tips en tricks voor positieve vibes in deze vreemde coronatijden én je kan genieten van coronaproof optredens van de warmste artiesten. 'Beste Buren voor De Warmste Week' wordt tot kerstavond ook een dagelijks programma met David Van Ooteghem tussen 16.00 en 18.00 uur.

Ook Studio Brussel, MNM en Radio 1 gaan de volgende weken op zoek naar de verhalen achter de 'vlamhangers': hoe zetten zij zich in voor de mensen in hun omgeving?

De Warmste Week komt naar je toe

Wanneer de dagen korter worden en de avonden kouder, is het extra gezellig om samen te komen. Helaas kan dat dit jaar niet op een veilige manier. De week voor kerst zullen er dus geen publieksevenementen worden georganiseerd. Toch zorgt de VRT met tal van initiatieven en acties wel voor die broodnodige warmte. Verschillende VRT-gezichten trekken coronaveilig het land in om iedereen persoonlijk te bedanken voor zijn inzet in dit bijzondere jaar. Ze brengen alle warme verhalen dicht bij de mensen, maar blijven op een veilige anderhalve meter.

StuBru-dj's Eva De Roo, Michèle Cuvelier, Joris Brys, Fien Germijns, Max Vryens, Sander Vandenhende, Kirsten Lemaire en Stijn Van de Voorde zenden een week lang Beats of love uit vanop verschillende warme plekken in Leuven. Eén stuurt Dieter Coppens op pad door Vlaanderen. Vanaf midden december gaat Radio 2 naar de 'beste buren' met David Van Ooteghem en Britt Van Marsenille. Ketnet zet wrappers Gloria, Sarah, Sien, Sander en Thomas in. Zij trekken door alle provincies en steken kaarsjes aan bij de jongste vlammers die het verschil maken. Ook met de oproepen die binnenkomen in de Ketnet Brandt Weer-centrale gaan ze aan de slag. En bij MNM staat Brahim klaar.

Afspraak voor een hoopvolle en verbindende mediaweek, van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december. Meer nieuws over wat de VRT-merken in petto hebben volgt op maandag 7 december.