Vlaamse radiozenders draaien vrijdagochtend 'You'll never Walk Alone'

'Mensen op afstand bij elkaar brengen', dat is de grote uitdaging in deze coronacrisis. Dat doen ook onze Vlaamse radiozenders. Zij ondersteunen de oproep van een Nederlandse radio-dj om vrijdagochtend over heel Europa hetzelfde liedje te draaien.

Europese ochtendshows draaien vrijdag 20 maart om 8.45 uur gelijktijdig het nummer 'You'll Never Walk Alone' van Gerry & The Pacemakers. Sander Hoogendoorn van de Nederlandse radiozender 3FM opperde dit idee dinsdagochtend bij zijn collega Jeroen Kijk in de Vegte van NPO Radio 2.



In Nederland sloten meteen alle andere radiostations aan. Zowel Veronica, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 4, NPO Radio 5, Radio 10 als 100% NL zijn enthousiast en doen vrijdag mee.



Ook in Vlaanderen werd de oproep warm onthaald. StuBru, MNM, Radio 1, Radio 2, Willy, NRJ, Joe, Klara, Nostalgie en Q-Music hebben hun deelname al bevestigd.



In Groot-Brittannië hebben BBC Radio1 en BBC Radio2 ook al toegezegd, net zoals Radio 100.7 in Luxemburg en ORF in Oostenrijk. Daarnaast zijn er ook al bevestigingen in Bulgarije en Spanje, meldt Studio Brussel. Ongetwijfeld komen er nog radiozenders bij.



3FM-dj Sander: 'Deze crisis laat zien dat het mensen bij elkaar brengt. We moeten met zijn allen, Mark Rutte zei het al, de schouders eronder zetten om hieruit te komen. Toen dacht ik, kunnen we niet met alle ochtendshows van Nederland op dezelfde tijd een plaatje draaien? De suggestie om voor You’ll Never Walk Alone te kiezen is omdat het kan slaan op mensen in de zorg, mensen die ziek zijn of even niet naar buiten kunnen.'