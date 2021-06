Vlaams minister-president Jambon en Vlaams minister van Media Dalle openen Joe Lage Landen

Vanochtend gaven Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Media Benjamin Dalle het startschot voor de nieuwe digitale zender Joe Lage Landen samen met ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx.

Na een druk op de knop, ontpopten de ministers zich voor even tot radiopresentatoren en kondigden ze samen de eerste plaat van de zender aan. Dat werd 'Ik Wil Je' van De Kreuners, gekozen door de Joe-luisteraars zelf. Iedereen kan via Joe Lage Landen de klok rond genieten van de grootste Nederlandstalige hits uit Vlaanderen en Nederland. De nieuwe zender is te beluisteren via joe.be, de Joe-app, DAB+ of digitale televisie.

Naar aanleiding van de lancering van Joe Lage Landen ontvangen Sven & Anke twee weken lang elke ochtend een artiest die een nummer brengt dat perfect past op de nieuwe digitale zender. Mama's Jasje mocht vanochtend de spits afbijten met 'Als De Dag Van Toen'. Nadien kroop hij als 'presentator-voor-één-dag' achter de microfoon bij Joe Lage Landen. De komende dagen komen Cleymans & Van Geel (15 juni), Niels Destadsbader (16 juni), Udo (17 juni), Marco Borsato (18 juni), Bart Peeters (21 juni), Raymond van het Groenewoud (22 juni), Willy Sommers (23 juni) en Clouseau (24 juni) langs voor een live-nummer en nemen ook zij de zender tussen 10.00 en 18.00 uur in handen.