'Viva La Vida' van Coldplay bekroond tot beste hit aller tijden in 'Q-Top 1000'

'Viva La Vida' van Coldplay is de beste hit aller tijden volgens de Qmusic-luisteraars. Dat maakte Qmusic-dj Jolien Roets op oudejaarsavond bekend.

De Britse band stoot zo ‘Hoe Het Danst’ van Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle van de troon, dat vorig jaar nog bovenaan prijkte en nu op de achtste plek strandt in de 'Q-Top 1000'. De top 3 wordt verder aangevuld door ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen en ‘Wake Me Up’ van Avicii & Aloe Blacc. Om de eerste plaats te vieren bracht Qmusic-dj Sean Dhondt een eigen versie van ‘Viva La Vida’.

Beluister de versie van Sean Dhondt hier:

Clouseau is populairste Belgische groep

Coldplay palmt niet alleen de eerste plaats in, met 13 noteringen moeten ze enkel P!nk en Rihanna laten voorgaan met elk 14 nummers in de 'Q-Top 1000'. ‘Dear Mr. President’ is de grootste hit van P!nk volgens de Qmusic-luisteraars. Met de versie die ze in 2006 live bracht op een showcase bij Qmusic haalt P!nk de top 10. De meest favoriete Belgische groep aller tijden is niemand minder dan Clouseau. Koen en Kris Wauters staan net zoals Coldplay en Ed Sheeran met 13 nummers in de 'Q-Top 1000'.

Ook nummers uit 2020 zijn populair. Zo stak Regi ‘Kom Wat Dichterbij’ van Gene Thomas in een nieuw jasje in het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’. Regi’s versie met Jake Reese & OT komt binnen in de lijst op de zesde plaats en is zo de hoogst genoteerde Belgische song. Een ander populair nummer uit 2020 is ‘Blinding Lights’ van The Weeknd op 14. De populairste kerstplaat aller tijden is zonder twijfel 'All I Want For Christmas Is You' van Mariah Carey. De Qmusic-luisteraars stemden de song op nummer 12.

De top 10 van de 'Q-Top 1000':

1. Coldplay - Viva La Vida

2. Queen - Bohemian Rhapsody

3. Avicii & Aloe Blacc - Wake Me Up

4. Linkin Park - In The End

5. Robbie Williams - Angels

6. Regi, Jake Reese & OT - Kom Wat Dichterbij

7. P!nk - Dear Mr. President

8. Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle - Hoe Het Danst

9. Ed Sheeran - Perfect

10. Adele - Someone Like You