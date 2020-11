Vitaya-kok Guy Van Cauteren (70) overleden

Woensdag is de voormalige topkok en tv-chef Guy Van Cauteren overleden aan de gevolgen van corona. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man is 70 jaar geworden.

Guy Van Cauteren roerde van 1979 tot 2013 in de potten van restaurant 't Laurierblad in Berlare. De zaak had een tijdlang 2 sterren. Maar de grootste bekendheid verwierf hij in Vlaanderen als tv-kok voor Vitaya. Vanaf 2000 maakte hij voor die zender het programma 'Koken met Guy'. En dat programma noemt Jeroen Meus nu nog altijd baanbrekend. 'Guy nam de camera letterlijk mee in zijn keuken, praatte ertegen en die camera reageerde door te knikken. Dat was ongezien', zegt hij in Het Nieuwsblad. 'Ik geef grif toe dat ik vandaag nog steeds meesurf op wat toen in gang gestoken is.'

Van Cauteren leed al enkele jaren aan Parkinson en had ook diabetes, maar overleed afgelopen woensdag aan de gevolgen van corona. Hij is 70 jaar geworden.

Bron: Het Nieuwsblad