Virtuele Ronde van Zwitserland op ELEVEN SPORTS

Na het succes van de online Ronde van Vlaanderen, trekt ook de Ronde van Zwitserland de virtuele kaart. In 'The Digital Swiss 5' tekenen de beste wielerteams ter wereld van 22 tot 26 april present voor een vijfdaagse wielerwedstrijd door de magische Zwitserse Alpen. Bij Eleven Sports missen de wielerfans niets van het spektakel.

Normaal gesproken geldt de Ronde van Zwitserland als een belangrijke test met het oog op de Ronde van Frankrijk. Maar nu het coronavirus roet in het eten gooit, komt dataplatform 'Velon', samen met de organisatoren van de Ronde van Zwitserland en de indoor wielerapp 'ROUVY Indoor Cycling Reality', met een virtuele versie. In 'The Digital Swiss 5' strijden renners - 'vanuit hun kot'- om de virtuele Ronde van Zwitserland. Zestien van de negentien World Tour-ploegen tekenen present. Zo vaardigen onder meer Deceuninck - Quick-Step Team en Lotto Soudal drie renners af. Ook twee pro-continentale ploegen en de Zwitserse nationale ploeg rijden mee.

Concreet kruipen de profrenners gedurende vijf dagen iedere dag ongeveer een uur op de rollen. Die gebalde etappes verhogen de spektakelwaarde en zorgen voor een nog intensere strijd tussen de profs. Bovendien worden er videobeelden gebruikt uit de werkelijke etappes, waardoor renners en fans zich fysiek aanwezig wanen bij de Ronde van Zwitserland. Ook visueel belooft de 'Digital Swiss 5' dus uniek in zijn genre te worden.

Topsporters, spanning en spektakel: de ideale ingrediënten om van deze virtuele wielerwedstrijd een lichtpunt te maken in deze moeilijke tijden. Daarom schaart ook Eleven Sports zich achter de 'Digital Swiss 5' en zendt het de vijf wedstrijddagen LIVE uit. Mis er niets van op Eleven Sports 3, van 22 tot 26 april, dagelijks vanaf 17.15 uur.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports in België en Luxemburg en Group Head of Acquisitions: 'Belgen zijn gek van koers! We zijn dan ook bijzonder tevreden om de wielerfans de virtuele Ronde van Zwitserland, live, te kunnen aanbieden. Het deelnemersveld is zeer kwalitatief en de coureurs zullen, dankzij de virtuele benadering, nog toegankelijker zijn voor de fans. De Ronde van Zwitserland op de kanalen van Eleven Sports toont ook aan dat we voortdurend innoveren in de fan-experience van de Belgische sportliefhebbers.'