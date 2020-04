Vincent Fierens en Jonas Van Geel presenteren vrijdag laatste 'Blijf In Uw Kot' bij VTM

Foto: VTM © DPG Media 2020

65 uur live tv. 25 uitzendingen met Vincent Fierens als vaste presentator. 14 co-hosts die hun intrek namen naast Vincent in het - tot in de hoeken gedesinfecteerde - 'kot', sommigen meerdere keren.

537 virtuele gasten. 125 vragen van kijkers die Marc Van Ranst live beantwoordde. 1,8 miljoen Vlamingen die naar het programma hebben gekeken. Het zijn maar enkele van de cijfers van 'Blijf in uw Kot', het live voormiddagprogramma dat exact 1 maand en 1 dag geleden startte bij VTM onder het motto 'blijf in uw kot en laat van je horen' om elkaar te verbinden in de bizarre coronatijden. Morgen, vrijdag 17 april, sluiten Vincent Fierens en Jonas Van Geel het 'kot' af tussen 10.00 en 12.00 uur.

Qmusic-dj en 'Blijf in uw Kot'-host Vincent Fierens: 'What a ride it was! Eentje vanuit ons 'kot' weliswaar, maar net zoals op de radiovloer altijd met een serieuze portie improvisatie en rock & roll. Verhalen werden massaal gedeeld, beantwoord, en de yogasessies van Ingeborg ga ik nooit vergeten. Eén ding is zeker: mijn hart werd er de voorbije maand warm van, dankjewel! We maken er nog een mooie laatste uitzending van morgen en tot nader order: 'Blijf in uw kot!'

Laatste aflevering op vrijdag met onder andere Sergio Herman, Ingeborg en Netsky

Vincent en Jonas nemen op vrijdag tijdens de laatste aflevering niet alleen afscheid, want ook topkok Sergio Herman, dj Netsky en - vaste vriendin van de show - Ingeborg zijn er al zeker bij vanop virtuele afstand. Ingeborg zal voor een laatste keer in het programma de mensen thuis een tip geven over hoe ze deze quarantaine best een plaats kunnen geven. Vincent en Jonas maken ook een laatste 'reis rond de wereld', waarbij ze enkele Belgen in het buitenland virtueel te gast hebben om over de situatie in hun land te praten. Kijkers kunnen ook nog één keer rechtstreeks hun vragen aan viroloog Marc Van Ranst stellen.

Maarten Janssen, channelmanager VTM: 'Toen duidelijk was dat de eerste coronamaatregelen flink wat impact hadden en veel mensen ineens thuis moesten blijven, hebben we 'Blijf in uw Kot' snel uit de grond gestampt om mensen zoveel mogelijk te inspireren en met elkaar te verbinden. En we voelden dat dat duidelijk werd geapprecieerd door de 1,8 miljoen Vlamingen die hebben gekeken. We gaan nu een nieuwe fase in. Mensen hebben ondertussen hun draai wat meer gevonden thuis, de meeste jongeren gaan weer - online - les krijgen na de paasvakantie, … We sluiten het programma mooi af morgen en ik wil vooral iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt in deze atypische tv-tijden.'

In al de uren live televisie probeerden Vincent en zijn co-host telkens om zoveel mogelijk mensen hun verhaal te laten delen om elkaar te helpen in deze moeilijke tijden. Dat zorgde elke dag voor heel wat emotionele, hartverwarmende maar ook heel grappige momenten.

Een overzicht van 10 hoogtepunten van de afgelopen weken:

- Er waren heel veel getuigenissen van zorgverleners en mensen in de frontlinie. Zo deed verpleegster Sydney een emotionele oproep: 'Als jullie zoveel respect voor ons hebben, hang dan niet alleen witte lakens buiten, maar blijf aub binnen.'

- Niels Destadsbader verraste de ene week zijn ‘mémé’ in het rusthuis, de andere week belde hij met zijn tante Sabrina die al meer dan 700 mondmaskers maakte

- Er was een speciale aflevering met Koen Wauters en Freek Braeckman op zondag 5 april voor 'De Ronde tegen Corona', waar VTM en HLN met een helikopter over Vlaanderen vlogen, die door meer dan 700.000 Vlamingen werd gevolgd

- Marc Van Ranst beantwoordde minstens 125 vragen van kijkers en kreeg er als bedanking een wollen mini-Van Ranst voor

- Koen Wauters kreeg na zijn yogasessie met Ingeborg een sms van zoon Nono die hij live voorlas op tv: 'Pa, doe eens normaal!'

- Er werd live een huwelijk voltrokken tussen Charlotte en Pieter én een volledige straat zong 'Happy Birthday' als verrassing voor de 12-jarige Julie

- Heel wat 'Familie'-acteurs en kijkers namen deel aan 'Het Grote Familie Quarantaine-spel', waarbij o.a. 'Familie'-acteurs Jo Hens en David Cantens hun muzikaal talent aan Vlaanderen toonden en Jan Van den Bosch zijn woonkamer omtoverde tot een ski-oord

- Nathalie Meskens bracht de ene week nog een 'Beste Quarantaine Kijkers' van bij haar thuis, een week later toonde ze haar laatste 'werk', haar dochtertje Lima

- Dina Tersago toonde dat haar straat één van de meest enthousiaste straten van Vlaanderen is

- Er zorgde elke dag een artiest voor een kort quarantaine-concert. Van intieme sessies van The Starlings, Ibe en Kommil Foo, tot steviger werk van Johannes Genard, Flip Kowlier en Mathieu van Bazart

Alle afleveringen van 'Blijf in uw Kot' zijn gratis te herbekijken via VTM GO.