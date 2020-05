VIJF maakt zich op voor een hete zomer

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

VIJF zorgt voor de nodige afleiding deze zomer met de heetste programma's online in 'One Hot Summer'. VIJF wil het zomergevoel versterken met een aantal nieuwe series waaronder 'Dating: No Filter', 'The Sex CLinic' & 'Sekszusjes TV' en nieuwe seizoenen van 'Undercover Girlfriends' en 'Love Island'.

Dating: No filter, want laat ons eerlijk zijn, daten is moeilijk. 'Dating, No Filter' geeft een frisse, hilarische en eerlijke kijk op de moderne datingscene in Amerika die bestaat uit catfishing, one night stands, ghosting... In elke aflevering kijken comedians naar singles en hun meest verrassende, grappige en intieme dates, met natuurlijk hun ongefilterde commentaar. Het is alles wat jij en je vrienden al schreeuwen tijdens datingshows op tv, de grappige, de waardeloze en de brutaal eerlijke comments.

'The Sex Clinic', 'Getting checked out.'

Consultant dr. Naomi Sutton, verpleegster Sarah Mulindwa, gezondheidsadviseur Kevin Turner en gast 'sexperts' geven advies over seksuele gezondheid en welzijn voor 16- tot 24-jarigen. Ze geven advies over soa -tests, behandelingen en alles wat je moet weten over fetisjen tot fisten.

Op VIJF.be kan je dan weer terecht voor het Nederlandse 'Sekszusjes TV', een reeks waarin alles bespreekbaar is. 'Sekszusjes TV' is een tiendelige webserie waarin de zussen Krista en Marcelle hun twijfels, pijnlijke ervaringen en onzekerheden bespreken.

VIJF vervolledigt haar One Hot Summer met nieuwe afleveringen van de heetste series. De zomer begon al op VIJF met 'Naked Attraction' & 'Undercover Girlfriends', maar de komende weken gaat de temperatuur alleen maar stijgen want vanaf 29 juni kan je kijken naar het vierde seizoen van 'Love Island UK'.

Het belooft een hete zomer te worden, en deze zomerprogrammatie kan je ook bekijken of herbekijken op VIJF.be.