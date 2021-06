Vier samen met SPRING 25 jaar Studio 100 in het Sportpaleis

Studio 100 lanceerde vorige week de 25 jaar Studio 100 – KNT editie in Plopsaland, waar 16 plussers het jubileum van Studio 100 kunnen vieren met hun jeugdhelden.

Kort nadat de tickets in verkoop kwamen, is de KNT editie van het 25 jaar Studio 100 festival in Plopsaland uitverkocht. Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar tickets, lanceert Studio 100 de Rewind Party in het Sportpaleis.

Gert Verhulst: 'De fans van het eerste uur hebben ons overdonderd met hun vraag naar tickets. We willen graag alles op alles zetten om iedereen de kans te bieden om mee 25 jaar Studio 100 te vieren. Daarom hebben we beslist om een grote Studio 100 Rewind Party in het Sportpaleis te organiseren. Met kleppers als Spring wordt het een ongeziene party.'

Vier tijdens deze nostalgische DJ-party, met optreden van SPRING, het 25 jarig bestaan van Studio 100 en geniet van alle hits uit je jeugdjaren. Rewind mee naar je jeugdjaren en feest met ons mee op zaterdag 4 december!

Studio 100 Rewind Party

zaterdag 4 december 2021

Sportpaleis Antwerpen

Tickets & info studio100.com