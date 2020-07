VIER en VIJF brengen 'Big Brother' terug naar Vlaanderen!

Foto: SBS België & RTL Nederland

Ruim 20 jaar nadat de moeder der realityshows tot leven kwam, keert de grootste en bekendste realityreeks eindelijk terug naar de lage landen: SBS en RTL 5 brengen 'Big Brother' in 2021 gezamenlijk terug op het scherm.

Het legendarische succesfenomeen wordt wereldwijd nog steeds omarmd door veel mensen en is ook in andere Europese landen aan een geslaagde revival bezig. 'Big Brother' weet alles van je en houdt iedereen een spiegel voor. Wat is perceptie en wat is realiteit? 'Big Brother' zoekt het uit in 2021.



In 1999 schreef Nederland geschiedenis met de allereerste 'Big Brother' ter wereld. Vandaag, ruim twintig jaar na de start van de populaire realityreeks, leven wij in een 'Big Brother'-maatschappij waarin we constant in de gaten worden gehouden en elkaar in de gaten houden, bespieden én beoordelen. Verschillen zijn op scherp gezet, je mening geven is nog nooit zo makkelijk geweest en we streven er allemaal naar om een zo mooi mogelijk beeld van onszelf naar buiten te brengen. Het is daarom hoog tijd voor Big Brother om iedereen weer een spiegel voor te houden en de samenleving opnieuw uit te dagen om deel te nemen aan zijn experiment.



Annick Bongers, programmadirecteur SBS: 'Big Brother is de moeder van de realityprogramma’s en relevanter dan ooit: we staan in voortdurend contact met elkaar en de buitenwereld en presenteren een zo mooi mogelijke versie van onszelf. Maar wat gebeurt er als mensen plots naar binnen moeten kijken in plaats van naar buiten? Deze nieuwe Big Brother wordt een ontzettend interessant experiment voor alle generaties.'



'Big Brother 2021': neem deel aan een nieuw experiment

Wat is perceptie en wat is realiteit? Want wat gebeurt er als wildvreemde mensen 100 dagen lang niet anders kunnen dan zichzelf te zijn, zonder filters en social media en ondertussen 24/7 bespied en beoordeeld worden door de kijker? Big Brother gaat de uitdaging aan en is op zoek naar bewoners. Iedereen die deze uitdaging aandurft, kan zich nu inschrijven via www.bigbrother2021.com



'Big Brother 2021' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland en Lecter Media.