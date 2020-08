Vertrouwde sterkhouders en prikkelende nieuwkomers bij Klara dit najaar

Klara geeft vandaag de aftrap voor het najaar. Heel wat vaste waarden en vertrouwde sterkhouders krijgen opnieuw hun plaats in de programmatie. Daarnaast heeft Klara ook enkele nieuwigheden in petto voor haar luisteraars.

Zij genieten dit najaar van architectuur, theater, mens en maatschappij, en zoveel meer.

'De Modernisten'

Tv-maker Vincent Verelst is bezeten door modernistische architectuur. In de negendelige online videoreeks 'De Modernisten' (in regie van Steffen Verpoorten) gaat hij op zoek naar wat de architecten dreef. Vincent bezoekt privéwoningen van onze belangrijkste modernistische architecten die elk op hun manier een invulling gaven aan de moderne architectuur. De huidige bewoners nemen Verelst mee in de woning. Jos Vandenbreeden, directeur van het Sint-Lukas archief in Brussel, vult het verhaal verder aan.

'De Modernisten', vanaf maandag 31 augustus op Klara.be, het YouTube-kanaal van Klara en op VRT NU.

'Pompidou'

Chantal Pattyn en Nicky Aerts nemen de Klara-luisteraars elke weekdag tijdens 'Pompidou' mee in een ontmoeting met de wereld van kunst. Uiteenlopende gasten worden samengebracht rond de tafel onder het motto 'Alles voor de kunst'. 'Pompidou' opent het najaar live in Stadsbibliotheek Het Predikheren in Mechelen. Het is één van de opmerkelijke projecten in het nieuwe Architectuurboek Vlaanderen. Chantal Pattyn grasduint door het boek met de nieuwe Vlaamse Bouwmeester Erik Wieërs, Sofie De Caigny (VAI) en architecte Annekatrien Verdickt. Met Carla Molenberghs (Huis Perrekes) neemt 'Pompidou' de uitdagingen voor architectuur in de zorgsector onder de loep. De uitzending is live te beluisteren en te bekijken op klara.be.

'Pompidou', van maandag tot donderdag van 17.00 tot 18.00 uur op Klara.

'Zeitgeist'

'Zeitgeist' is een nieuw radioprogramma op vrijdag over de hete hangijzers van deze tijd, in een wereld in verandering. Journalisten verdiepen zich gedurende meerdere weken in een thema dat hen op het lijf geschreven is. Werner Trio bijt de spits af. In coronatijden wordt opgeroepen tot solidariteit. Maar wat is solidariteit precies? Welke vormen neemt het aan in tijden van polarisatie? Hoe solidair is de Europese Unie? En kunnen kunst en cultuur de samenhorigheid bevorderen?

'Zeitgeist', elke vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur op Klara.

'Theater Thuis'

Nu we zelf niet of moeilijker naar het theater kunnen, brengt Klara theater tot bij het publiek thuis. Bestaande theaterproducties worden opgenomen als luisterverhalen en uitgezonden onder de noemer 'Theater Thuis', in samenwerking met theaterhuizen zoals LOD Muziektheater en Transparant. Zo wil Klara op haar eigen manier de cultuursector een hart onder de riem steken en een podium bieden. De eerste uitzending is op zondag 13 september en brengt het stuk 'Leviathan', gebaseerd op het verhaal van P.F. Thomese en gebracht door Josse De Pauw, Kris Defoort en 'bruiteur' Céline Bernard.

'Theater Thuis', zondag 13 september om 18.00 uur op Klara, en later als podcast op Klara.be.

Podcast: 'Atlas van kleine praktische utopieën'

Dat de coronacrisis een wezenlijke impact heeft gehad op mens en maatschappij hoeven we niet meer te vertellen. De verhalen over de negatieve gevolgen van het virus zijn legio. Maar kan er ook een positieve kant zijn aan dit alles? Greet Van Thienen onderzoekt in de nieuwe podcast 'Atlas van kleine praktische utopieën' welke positieve impact de crisis kan hebben op mens en maatschappij.

'Atlas van kleine praktische utopieën', vanaf dinsdag 15 september op Klara.be.