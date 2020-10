Verrassend huwelijksaanzoek in 'Familie' - VIDEO

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De 'Familie'-kijkers horen de wedding bells in de verte luiden, want vanavond ging Patrick (Ludo Hellinx) op de knieŽn voor zijn geliefde Jenny (Hilde Van Haesendonck).

Dat romantische moment heeft wel heel wat voeten in de aarde, want het aanzoek waarvoor de bloednerveuze Patrick de hulp van Benny (Roel Vanderstukken) inschakelt, loopt niet van een leien dakje en gaat bij de apotheose zelfs helemaal de mist in. Toch zorgt Patrick voor een hartverwarmend moment wanneer hij op één knie gaat voor Jenny en haar daarmee tot tranen toe ontroert. 'Heel graag', reageert ze op zijn vraag of ze met hem wil trouwen. Een absoluut feelgoodmoment waarmee de vele 'Familie'-fans het weekend in gaan.

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.