Veerle, David en Frits in eerste oproepaflevering 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home'

Foto: VTM - © DPG Media 2019

De 29-jarige Veerle, de 23-jarige Frits en de 36-jarige David bijten de spits af in de nieuwe 'Boer zkt Vrouw'-reeks 'Home Sweet Home'. Ook dit jaar stellen presentatrices An Lemmens en Dina Tersago - naast 5 jongemannen - dus ook een toffe vrouw voor, want de boerenstiel is al lang niet meer enkel een mannenbusiness.

An Lemmens: 'Wat we al kunnen verklappen: dat al onze boeren jong zijn, ondernemend, avontuurlijk en ze zijn met 6, waaronder Veerle, een supertoffe madam! Ze weten allemaal goed wat ze willen, ook in de partner naar wie ze op zoek zijn. En daar gaan wij hen bij helpen! Ik kijk er alvast naar uit om alle respons voor hen te zien binnen lopen en die eerste vonken te zien overspringen.'

Op zondag 3 mei stelt 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' om 19.50 uur bij VTM de eerste drie deelnemers voor, Veerle (29), Frits (23) en David (36). Wie zijn ze? Welke stiel beoefenen de jonge ondernemers? Hoe kijken ze aan tegen het werk en het leven daarbuiten? Hoe ziet hun ideale partner eruit, vanbuiten en vanbinnen? En niet onbelangrijk: wat hebben ze zélf te bieden? Kijkers ontdekken het zondag in de eerste oproepaflevering. Een weekje later, op zondag 10 mei, worden de andere drie jonge boeren voorgesteld. Wie de boeren beter wil leren kennen kan zich vanaf zondagavond 3 mei inschrijven via vtm.be.

Dina Tersago: 'We hopen dat we de wereld van onze Vlaamse boeren volledig op z'n kop kunnen zetten door hen mee te helpen de liefde te vinden dankzij dit avontuur, te beginnen nu zondag!'

'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home', zondag 3 mei om 19.50 uur bij VTM.