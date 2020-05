'Vandaag' maakt plaats voor 'Band of Brothers'

Vanaf maandag 18 mei zendt En 'Band of Brothers' uit. De Amerikaanse serie vult zo het tijdslot van 'Vandaag' op, dat donderdag 14 mei voor het laatst dit seizoen op tv komt.

Het is niet de eerste keer dat 'Band of Brothers' te zien is op de Vlaamse televisie. Eerder zond VTM de reeks van Steven Spielberg en Tom Hanks al uit. De serie speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en volgt de Amerikaanse troepen tijdens hun training en de landing in Normandië in 1944.



'Band of Brothers' is gebaseerd op het boek van Stephen Ambrose en is vanaf maandag 18 mei te zien op Eén.



Bron: Het Nieuwsblad