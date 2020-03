Vanaf zaterdag extra veel Vlaamse muziek op VRT-radio

Steun Vlaamse artiesten en speel hun muziek. Die oproep van de muzieksector valt bij de VRT niet in dovemansoren. Integendeel, nadat ze de vorige weken hun aanbod al opdreven, bedachten de VRT-radionetten Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel en Klara en ook tv-zender En nieuwe programma's en initiatieven om muziek van Vlaamse artiesten extra veel airplay te geven. 'De VRT wil zo d motor zijn voor de Vlaamse muzieksector.'

'Als VRT hebben we al lang een hecht partnerschap met de Vlaamse muzieksector. Uit verschillende hoeken horen we nu noodkreten', zegt Gerrit Kerremans, algemeen muziekcoördinator bij de VRT. 'Vooral de gevolgen van het compleet stilvallen van het livecircuit is ongezien: alle optredens worden afgelast terwijl dat een onontbeerlijke inkomstenbron is voor heel veel artiesten. Als publieke omroep met verschillende radionetten kan de VRT de Vlaamse muzieksector extra ondersteunen door hun muziek vaker te spelen dan anders. Zo kunnen auteurs, componisten en muzikanten meer inkomsten genereren via hun auteursrechten. Met ons dagdagelijks aanbod waren we al een belangrijke ondersteuner van de Vlaamse muzieksector. Door als het ware meer ‘gas te geven’, meer muziek uit Vlaanderen te spelen, geven we de Vlaamse artiesten extra zuurstof dat ze in deze barre tijden letterlijk broodnodig hebben. Het spreekt voor zich dat wanneer de livesector weer opstart, we ons partnerschap met talloze festivals, muziekclubs, concerthuizen en eventorganisatoren meer dan ooit zullen waarmaken.'

Muziek is de motor van radio en onze radionetten hebben het hele jaar door uitgesproken aandacht voor muziek van hier, weet Els Van de Sijpe, manager VRT Radio. 'Nu artiesten het moeilijk krijgen, schieten onze radiocollega's meteen in actie bij het bedenken van ideeën en programma's. De oproep om nog meer muziek van en door Vlaamse artiesten te spelen, moesten ze dan ook maar een keer horen. Elk radionet heeft zijn eigen muziekprofiel en allemaal samen kunnen we de hele Vlaamse muzieksector ondersteunen.'

Studio Brussel

In deze tijden wil Studio Brussel er meer dan ooit zijn voor de Belgische artiesten. Daarom roept de zender zijn luisteraars op om naar Belgische muziek te luisteren, en die boodschap uit te dragen met de hashtag #ikluisterbelgisch. Om dat signaal kracht bij te zetten, past de zender dit weekend (zaterdag 28 en zondag 29 maart) de hele programmatie aan. Alle reguliere programma's worden geschrapt en ruimen baan voor muziek van eigen bodem.

Doorheen de dag van 7.00 uur tot 19.00 uur draaien Rik De Bruycker, Nelles de Caluwé en Roos Van Acker uitsluitend Belgische producties. Ze laten ook de muzikanten zelf aan het woord. Op zaterdagavond zoomt Jeroen Delodder in op de dancescene. Hij nodigt onder andere The Subs, Joyhauser en DJ Licious uit. Op zondagavond legt Thibault Christiaensen (frontman van Equal Idiots) de focus op gitaarbands. Het #ikluisterbelgisch-weekend sluit af met Lefto, die aandacht heeft voor all things hip hop.

Studio Brussel maakt hiermee geen eenmalig statement. Vanaf maandag wordt het ochtendprogramma van Michèle Cuvelier een uur langer. Tussen 9.00 en 10.00 draait Michèle alleen maar Belgische producties. In het programma 'Café Quarantaine' waren de afgelopen weken al heel wat Belgische artiesten te horen met een livesessie vanuit hun woonkamer. Ook dat initiatief loopt de komende weken door.

Radio 1

Volgende week maandag 30 maart staat bij Radio 1 helemaal in het teken van muziek door artiesten van bij ons met 'Belpop Maandag': de beste Belgische muziek. Op zaterdagen loopt de 'Belpop'-uitzending van 13.00 uur tot 15.00 uur traditiegetrouw gewoon door.

Radio 1 gaat vanaf volgende week nog een stapje verder: met 'Belpop Late Night' (van 23.00 uur tot 24.00 uur) sluit de zender in coronatijden elke weekdag af met muziek van bij ons. Daarnaast spelen lokale artiesten zoals onder meer Frank Vanderlinden, Tom Helsen, Joost Zweegers en Bent Van Looy ook elke dag een cover van 'We zullen doorgaan' van Ramses Shaffy in het gelijknamige programma We zullen doorgaan.

Radio 2

Radio 2 én de luisteraars van Radio 2 dragen de Vlaamse artiesten in deze bijzondere tijden een warm hart toe. Radio 2 was altijd al de grootste supporter van de artiesten in Vlaanderen: 30% van de airplay bestaat uit Nederlandstalige nummers en ook 30% van de muziek die Radio 2 draait, is hier gemaakt. Maar op dinsdag 31 maart steekt Radio 2 nog een tandje bij door de hele dag lang enkel artiesten van bij ons te draaien. Onder de noemer 'Radio 2 Bene Bene' (onze muziekproducties zijn tóp!) steunen ze, samen met de luisteraars alle artiesten in Vlaanderen en België, live en met veel interactie.

Dat is nog niet alles: tussen 18.00 uur en 19.00 uur introduceert Radio 2 een nieuw programma met een uur lang non-stop muziek van bij ons. 'Radio 2 Bene Bene' vervangt het huidige Lollipop vanaf dinsdag 31 maart.

Vorige week al bracht Radio 2 Vlaamse artiesten naar alle huiskamers met de 'Beste Buren Huiskamerconcerten', via de Radio 2 app. Meer dan 25.000 Radio 2-luisteraars genoten afgelopen weekend van een live miniconcert van Willy Sommers, Gene Thomas, The Starlings, Bent Van Looy, Metejoor en Sasha & Davy. Ook dit weekend gaat Radio 2 door met de muzikale actie. Nog meer Vlaamse artiesten - onder meer Stef Bos (live vanuit Zuid-Afrika!), Ibe en Bart Kaëll - treden dit weekend aan met een uniek 'Beste Buren Huiskamerconcert'. Kim Debrie is vanuit de studio opnieuw gastvrouw van dienst. Meekijken kan op zaterdag en zondag vanaf 14.30 uur via de Radio 2 app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.

Klara

Ook Klara steekt lokale artiesten een hart onder de riem en doet dat op donderdag 2 april met een extra lange 'Music Matters', want muziek doet er meer dan ooit toe in deze coronatijden. Van 12.00 tot 17.00 uur zullen Olav Grondelaers en vervolgens Mark Janssens (vanwege social distancing zullen ze niet samen presenteren) aandacht hebben voor alle zorgen en opportuniteiten van de sector, van jazz tot klassiek. Heel de dag door hoor je trouwens Vlaamse uitvoerders op Klara.

MNM

Ook MNM steunt de Belgische muzieksector door dik en dun. Doorheen het jaar krijgen de beste Vlaamse artiesten en dj's airplay en live kansen op MNM. Tijdens 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' en 'Planeet De Cock', maar ook in programma's als 'Urbanice' en 'MNM Party'.

Op vrijdag 3 april geeft MNM de Belgische muzieksector een extra duw in de rug. Die dag speelt MNM vanaf 6.00 uur 's ochtends enkel de beste muziek van bij ons. MNM-dj's Peter Van de Veire, Tom De Cock, Astrid Demeure, Brahim en Laura Govaerts draaien een hele dag uitsluitend Belgische muziek.

Ook op vrijdag 3 april zet MNM in op interactie met de luisteraar. De MNM-luisteraar kan op die dag zijn/haar favoriete songs van bij ons aanvragen. Daarnaast plant MNM een #Blijfinuwkot-concert, live te volgen via de Facebook-pagina van MNM. Doorheen de dag hoor je de populairste Vlaamse artiesten over hoe zij deze quarantaineperiode invullen.

Eén

Muziek is een onmisbaar onderdeel van Eén. Bij het tv-net zullen ze de komende weken extra inzetten op Vlaamse artiesten. Bij de muziekclips overdag zullen nog meer dan anders Vlaamse artiesten opduiken, met bijvoorbeeld optredens op de Mia's en bij 'Vandaag'. De dagelijkse talkshow 'Vandaag' zal er in de agenda rekening mee houden om Vlaamse artiesten met hun verhaal en hun muziek uit te nodigen. En bij 'Iedereen Beroemd' maken Vlaamse artiesten ook vaak hun opwachting.