Vanaf maandag op Qmusic: Maarten & Dorothee in de ochtend, Sam & Vincent in de avond

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Na zes weken te vertoeven op de Q-Hotspot in Oostende, zet Qmusic op maandag 31 augustus het radioseizoen in met een gloednieuwe programmatie. Vlaanderen wordt voortaan wakker met het vertrouwde Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe van 6.00 tot 9.00 uur. Na hun ochtendshow brengen Maarten en Dorothee 'Het Foute Uur' tot 10.00 uur.

Het nieuwe duo Sam De Bruyn en Vincent Fierens neemt van maandag t.e.m. donderdag de avondspits over (16.00 - 19.00 uur). Op vrijdag zijn ze zelfs van 14.00 tot 21.00 uur te horen om met de luisteraars het weekend in te zetten.

Maarten & Dorothee brengen na hun ochtendshow 'Het Foute Uur' terug tussen 9.00 en 10.00 uur

Vorige jaren werden de luisteraars op vrijdagavond getrakteerd op een uur foute muziek, maar het nieuwe radioseizoen van Qmusic zal net dat tikkeltje 'fouter' klinken dan anders. Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe houden de luisteraars vanaf 31 augustus elke weekdag van 6.00 tot 10.00 uur gezelschap, met telkens om 9.00 uur 'Het Foute Uur'. 'Samen met de luisteraars trotseren we de ochtendrush en overlopen we het belangrijkste nieuws van de dag. Maar we wilden iets extra doen. We voelden dat 'Het Foute Uur' een uitlaatklep was voor onze luisteraars, een moment waarop ze even alles kunnen losgooien. Dus waarom niet elke dag na de ochtendshow een fout uur inlassen?', aldus Maarten en Dorothee.

Sam & Vincent sluiten de werkdag af en zetten op vrijdag het weekend in van 14.00 tot 21.00 uur

Sam De Bruyn en Vincent Fierens vormen vanaf 31 augustus een gloednieuw duo in de avondspits tussen 16.00 en 19.00 uur. Op vrijdag hebben de twee andere plannen. Van 14.00 tot 18.00 uur zal Vincent de Q-Top 40 presenteren, de lijst met de grootste hits van het moment. Nadien zorgt Sam tussen 18.00 en 21.00 voor de juiste muziek zodat iedereen het weekend op een fijne manier kan inzetten. 'In de zomer sloot ik met 'De Hotspotter' elke dag bij de luisteraars af met een apero en zalige muziek. Die vibe trek ik vanaf nu gewoon door op vrijdagavond. Goede muziek, leuke luisteraars en eens goed samen klinken op het weekend', vertelt Sam.

Verder in het najaar: boostnummers op de middag en veel muziek

Maureen Vanherberghen geeft de luisteraars ‘s middags (12.00 - 13.00 uur) een extra boost voor de namiddag met de beste powerplaten. Op vrijdag maakt Maureen er zelfs een XL-versie van, want dan presenteert ze een uurtje langer (12.00 - 14.00 uur). Sean Dhondt is van maandag t.e.m. donderdag op zijn vertrouwde plek van 13.00 tot 16.00 uur te horen op Qmusic.

In de week staat Vincent Vangeel extra vroeg op (4.00 - 6.00 uur), neemt Matthias Vandenbulcke de voormiddag voor zijn rekening (10.00 - 12.00 uur) en maken Marie Monballiu (maa-don, 19.00 - 22.00 uur) en Jana De Wilde (maa-don, 22.00 - 00.00 uur) radio in de laatavond. In het weekend presenteert Sarah Mylle de ochtenden (zat-zon, 7.00 - 10.00 uur), geeft Felice Dekens de 40 grootste hits van het moment mee op zaterdag (10.00 - 13.00 uur), loodst Loïc Thaler de luisteraars door de zondagvoormiddag (10.00 - 13.00 uur) en zet Jolien Roets de zaterdagavond goed in met Hot-n-Fun (19-21).