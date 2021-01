Vanaf maandag nieuw op VIJF: 'Prodigal Son'

Zo vader, zo zoon. Dit spreekwoord gaat niet helemaal op voor de familie Bright. Papa Bright is namelijk een gewetenloze seriemoordenaar en zijn zoon doet er juist alles aan om mensen zoals hij achter slot en grendel te krijgen.

Zijn vader, die bekend staat als De Chirurg, zit in de gevangenis voor het vermoorden van tenminste 23 personen. Malcolm Bright is crimineel psycholoog en gebruikt de ervaringen met zijn vader om andere moordenaars te doorgronden en een halt toe te roepen.

Hij helpt de politie van New York om moordzaken op te lossen door de manier van denken van de moordenaars uit te leggen, maar tot zijn grote spijt heeft hij hier soms de hulp van zijn vader bij nodig. Ondertussen moet hij omgaan met zijn manipulatieve moeder, een vervelende normale zus en een moorddadige vader die nog steeds probeert zich te binden aan zijn verloren zoon en zijn eigen voortdurend evoluerende neurosen.

Malcolm Bright wordt gespeeld door Tom Payne, gekend van populaire serie 'The Walking Dead'. De rol van vader en psychopaat is weggelegd voor Michael Sheen, hem kennen we van de films: 'Dolittle', 'Underworld', 'Blood Diamond' en 'The Twilight Saga: Breaking Down part 2'.

'Prodigal Son', vanaf maandag 11 januari om 20.35 uur een dubbele aflevering op VIJF.