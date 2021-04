Vanaf maandag laat Pedro Elias zich binnenste buiten keren in podcast 'Topdokters - Patiënt Pedro'

Pedro: 'Het eerste wat ik doe wanneer ik 's ochtends wakker word, is voelen of mijn hart nog klopt, of ik nog leef. Ik ben een hypochonder.'

Pedro Elias is een echte hypochonder, zo'n mens voor wie elk hoestje een doodsvonnis is. Iets wat hij heeft van zijn vader, elke ochtend bij het ontbijt las hij voor uit een medische encyclopedie, op zoek naar het kwaaltje van de dag. Pedro is nu 47 jaar en non stop bang om ziek te worden. En net daarom wil hij zich nu preventief laten screenen door enkele topdokters om zo wat rust in zijn de hoofd te vinden. Een spannend parcours met een start bij de prostaat.

In de eerste aflevering van de podcast 'Topdokters Patiënt Pedro', gaat Pedro naar dr. Alex Mottrie voor een prostaatonderzoek. Het kan nooit kwaad om dit toch even preventief te laten checken, want daar hadden zowel zijn vader, de vader van zijn vader, als de vader van de vader van zijn vader last van.

Dr. Alex Mottrie: 'Meestal vraag ik aan mensen of ze nog een naam in de sneeuw kunnen schrijven of over een beek kunnen plassen.'

Er staat hem een rectaal onderzoek en een check van de nieren te wachten, en dan toch maar even naar de voorhuid laten kijken ook.

Pedro: 'Binnengaan voor een prostaatonderzoek en buitengaan met een afspraak voor een besnijdenis, waarom kan er bij mij nooit iets normaal verlopen?'

Elke maandag een nieuwe podcast van 'Topdokters Patiënt Pedro', te beluisteren via Spotify en Goplay.be.