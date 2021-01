Vanaf 2 april start nieuwe vrouwenzender Play7

Net voor de start van het verlengde Paasweekend, op vrijdag 2 april, maken de Vlaamse vrouwen kennis met hun nieuwe zender: Play7.

Sinds jaar en dag is Play4 verdraaid verrassend als familiezender, terwijl Play5 de afgelopen jaren zowel voor mannen als vrouwen fun en onstuimig is. Play6 brengt al meer dan vier jaar erg succesvol de klok rond Amerikaanse films en series. Hoog tijd voor een uitgesproken vrouwenzender om de batterijen op te laden met romantisch drama, de meest inspirerende reality en aangrijpende humaninterestprogramma’s op Play7.

De nieuwe Vlaamse zender is emotioneel, warm, zelfbewust, inspirerend en ontspannend met programma’s als: 'Dr. Phil', 'The Doctors', 'Property Brothers', 'One Born Every Minute', 'Rizzoli & Isles', 'Without A Trace', 'The Mysteries of Laura', 'Paramedics' en 'The Secrets She Keeps'. Bij Play7 kan je ook terecht voor een hoop romantische films om van te genieten waaronder 'The Notebook', 'The Perfect Bride', 'Then Came You' en 'Ms. Matched'.



Lees ook: