Van 'Vive la Vie' (toch) naar 'Vive le Vélo'?

Foto: Eén - © VRT 2019

Je kon eerder al bij TVvisie lezen dat Karl Vannieuwkerke deze zomer op Eén de zomerse talkshow 'Vive la Vie' gaat presenteren. In eerste instantie omdat er geen 'Vive le Vélo' zou zijn. Maar nu bestaat de kans toch dat ook de wielertalkshow een nieuw seizoen maakt.

Vanaf 29 juni presenteert Karl Vannieuwkerke op Eén de talkshow 'Vive la Vie'. In eerste instantie als alternatief voor 'Vive le Vélo'. Maar nu weten ze in Het Laatste Nieuws dat, als de Ronde van Frankrijk start op 29 augustus, Eén dan ook een nieuw seizoen van 'Vive le Vélo' mét Vannieuwkerke plant.

Maar niemand kan nu al met zekerheid zeggen dat de Ronde van Frankrijhk effectief zal gereden worden. Dus is dit alles nog onder voorbehoud. De ploeg van 'Vive le Vélo' houdt zich al wel klaar. Producer Gunther Leenders in Het Laatste Nieuws: 'We zullen wel zien. Zonder dat we alle kanonnen al in stelling brengen, zijn we toch al aan het voorbereiden.'

De talkshow 'Vive la Vie' zal van maandag tot donderdag van op idyllische locaties plaatsvinden, maar wel corona-proof, dus zonder veel volk in de buurt. Qua look en feel zal het programma wel veel weg hebben van 'Vive le Vélo'.

Bron: Het Laatste Nieuws