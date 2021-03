Van 'Beste Coronacoupe' tot 'Best Geklede Expert': Vincent Fierens reikt 'Lockdown Awards' uit

Op 13 maart is het exact één jaar geleden dat de lockdown in België een feit werd. En dat liet Qmusic-dj Vincent Fierens niet zomaar voorbij gaan. Donderdag 11 maart reikte hij van 19.00 tot 22.00 uur de allereerste - en hopelijk laatste - 'Lockdown Awards' uit, live op Qmusic.

De luisteraars mochten de voorbije week de genomineerden per categorie kiezen en de winnaars kregen vanavond een gouden Corona-beeldje.

De awardshow werd geopend door de categorie 'Beste Gevulde Agenda' en daarvoor mocht Qmusic-collega Sean Dhondt als eerste een award in ontvangst nemen: 'Ik ben kunnen blijven doorwerken, maar ik zou deze award meteen willen opdragen aan alle mensen die zonder werk gevallen zijn, want dat moet niet makkelijk zijn.' Nadien was het aan sp.a-voorzitter Conner Rousseau, die de award voor 'Beste BV-besmetting' kreeg. Ook het applaus voor de helden van de zorg, als blijk van waardering voor het werk van alle artsen en verpleegkundigen, ging om 20.00 stipt niet onopgemerkt voorbij tijdens de 'Lockdown Awards'. Hiervoor mocht Qmusic-luisteraar en verpleegkundige Carolien naar de Qmusic-studio afzakken om - coronaproof - de award voor haar en alle andere zorgverleners op te halen.

Het VTM-programma 'The Masked Singer' was vorig jaar een regelrecht succes. Naast de hoge kijkcijfers mocht ook de 'Lockdown Award' voor 'Beste Tv-programma' niet ontbreken. Julie Van den Steen, die in het speurdersteam zat, mocht de award in ontvangst nemen. Om de kapsels van heel wat bekende Vlamingen was er de afgelopen tijd veel te doen. Daarom riep Vincent de categorie 'Beste Coronacoupe' in het leven. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein haalde het van Qmusic-dj Maarten Vancoillie, die een 'broske' aangemeten kreeg van Q-collega Dorothee Dauwe, en VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman. 'Ik ben verbaasd, maar heel tevreden', aldus de Open Vld-politicus.

Ook Viroloog Marc Van Ranst viel in de prijzen en mag zich vanaf nu de 'Best Geklede Expert' noemen. In de categorie 'Beste Carrièremove' was het Sam De Bruyn, die vorig jaar afscheid nam van Qmusic, die met de prijs ging lopen. 'Eindelijk een radio-award', lachte Sam. 'Wat een fantastische awardshow is dit!' Voor de categorie 'Beste Hit' kwamen K3, Supercontent en Regi hun genomineerde nummers live brengen. Voor de Qmusic-luisteraars was 'Kom Wat Dichterbij' van Regi, in een speciale versie met Jake Reese en Nora Gharib, de uitgesproken favoriet.

De winnaars van de avond op een rijtje:

Lockdown Award voor Beste Hit: Regi met ‘Kom Wat Dichterbij’

Lockdown Award voor Beste TV-Programma: The Masked Singer bij VTM

Lockdown Award voor Beste Comeback: Frank Vandenbroucke

Lockdown Award voor Beste Coronawoord: Knuffelcontact

Lockdown Award voor Beste App: TikTok

Lockdown Award voor Best Gevulde Agenda: Sean D'hondt

Lockdown Award voor Beste BV-Besmetting: Conner Rousseau

Lockdown Award voor Beste Marc Van Ranst: Marc Van Ranst

Lockdown Award voor Beste Actie: Het applaus voor de zorg

Lockdown Award voor Beste Carrièremove: Sam De Bruyn

Lockdown Award voor Best Geklede Expert: Marc Van Ranst

Lockdown Award voor Beste Coronacoupe: Bart Tommelein

Lockdown Award voor Beste Sport: Padel