Uniek in de geschiedenis van 'De Stoel': geen winnaar!

Vrij unieke beelden in 'De Stoel' op Eén. De oproep in Tielt-Winge leverde geen winnaar op. Er kwamen slechts twee buurtbewoners opdagen, maar helaas niet met het juiste voorwerp.

