UFC langer op Eleven Sports

MMA-fans blijven goed zitten bij Eleven Sports. Eleven sloot zonet een nieuwe, meerjarige overeenkomst met Ultimate Fighting Championship (UFC). En de eerstkomende 'UFC Fight Night' serveert meteen een topaffiche: de comeback van Conor McGregor die het opneemt tegen eeuwige rivaal Poirier.

Het Ultimate Fighting Championship is nu al jaren de grootste Mixed Martial Arts (MMA) organisatie ter wereld. Voormalige en huidige kampioenen als Conor McGregor, Israel Adesanya en Chabib Noermagomedov zijn wereldsterren en verdienen miljoenen met hun gevechten in de octagon. Zaterdagnacht (om 4.00 uur zondagmorgen Belgische tijd) maakt Conor McGregor, bijnaam The Notorious, bovendien zijn comeback na meer dan een jaar inactiviteit. De flamboyante Ier neemt het voor de tweede keer sinds 2014 op tegen de Engelsman Dustin Poirier. McGregor heeft al aangegeven dat hij er minder dan een minuut wil over doen om zijn tegenstander KO te slaan. Dat belooft!

Met de fight pass van Eleven Sports hoef je dit gevecht niet te missen. Daarnaast kan je ook alle andere fight nights van de UFC én Cage Warrios live en 'on demand' (her-)bekijken op de website en in de app van Eleven. Je kan via de 'Watch Together' tool ook samen kijken met vrienden.

Guillaume Collard, Managing Director ELEVEN België/Luxemburg en Chief Rights Acquisitions Officer Eleven Sports Group: 'MMA is van bij de start van Eleven Sports in 2015, een pijler van onze programmatie geweest. Het is een sport die jaar na jaar blijft groeien en het aantal fans in België stijgt proportioneel. We zijn dus heel fier dat we ook de komende jaren de Belgische MMA-fans kunnen verwennen met de grootste MMA-competitie ter wereld.'