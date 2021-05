Tweede repetitie Hooverphonic onthult podiumact!

Foto: Eén © VRT 2021

De repetities draaien op volle toeren in Rotterdam. Ook voor onze Belgische inzending is het een en al focus. Hooverphonic stond woensdag voor de tweede keer op het grote podium van het Eurovisiesongfestival in Ahoy.

Opnieuw klinkt Geike vocaal zeer sterk. De repetitiebeelden tonen voor het eerst ook meer van de act en de belichting tijdens het optreden van Hooverphonic. De pers en bookmakers lijken voorlopig nog niet warm te lopen van de Belgische inzending. 'The Wrong Place' haalt volgens de bookmakers voorlopig niet de eerste helft van het klassement. Maar niets is uit te sluiten. Dinsdag 18 mei weten we of Hooverphonic de Europese televisiekijker kan overtuigen.

Hieronder alvast enkele beelden van de 2de repetitie:

Of bekijk de beelden die Songfestival.be maakte: Live vanuit Ahoy is dit @HooverphonicOff 😍😍😍 pic.twitter.com/QSAiDcqQEi — Songfestival.be (@Songfestival_be) May 12, 2021