Tweede editie van NRJ Music Tour @HOME

Enkele tienduizenden muziekliefhebbers pikten op 1 mei een concertje mee tijdens de eerste editie van de NRJ Music Tour @HOME. Dat smaakt naar meer.

Op donderdag 11 juni geven internationale èn nationale artiesten opnieuw een zingende inkijk in hun kot voor een nieuwe NRJ Music Tour @HOME.

Programmamanager Nathalie Delporte: 'We mogen al wat meer, maar zien ondertussen ook de voordelen in van het veel in ons kot zitten. Zoals de unieke kans op een stukje inkijk in de huiskamers van de grootste artiesten, terwijl je er zelf geen voet voor hoeft te verzetten. De trend van de huiskamerconcerten is here to stay!'

Dit is de volledige line-up: Jonas Brothers, John Legend, Tones and I, Major Lazer, Milow, Powfu, Matt Simons, Nea, Tessa Dixon, TheColorGrey en Olivia Trappeniers (OT).

NRJ Ochtend-DJ Michaël Joossens zal de acts weer aan elkaar praten en hij krijgt daarbij het lachwekkende gezelschap van Steven Degryse, die vorige week bij NRJ nog werd uitgeroepen tot winnaar van de Open Skype Comedy.

Michaël Joossens: 'Mijn eerste NRJ Music Tour @HOME vond ik al een geweldige ervaring. Al die honderden live reacties van de NRJ fans maakten van die concertjes een unieke belevenis. Ik werd er echt blij van. Voor 11 juni hebben we alweer een line-up om u tegen te zeggen. En met onze kersverse stand up comedian Steven erbij..ik kijk ernaar uit!'

'​​​​​​​NRJ MUSIC TOUR @HOME', donderdag 11 juni vanaf 20.05 uur op nrj.be, de Facebook-pagina van NRJ èn het YouTube-kanaal.​​​​​​​