Tv-pionier en ex-omroepster Nora Steyaert overleden

Maandag raakte bekend dat Nora Steyaert overleden is en zo verliest Vlaanderen een tv-icoon. Samen met Paula Sémer en Terry Van Ginderen was ze namelijk een van de eerste tv-gezichten van het toenmalige NIR.

Nora Steyaert was amper 21 jaar toen ze bij de start van het NIR (huidige VRT, nvdr.) in 1953 aan de slag ging als omroepster, maar werd al snel erg populair. Zo presenteerde ze onder andere het legendarische 'Tienerklanken' en was ze ook te zien als gastvrouw van 'Kijkuit'.



In 1956 trouwde Steyaert met de Vlaamse auteur Aster Berkhof, ook een graag geziene gast op de openbare omroep. Na haar carrière trok ze zich grotendeels terug uit het publieke leven, terugblikken op haar carrière en de pioniersjaren van de Vlaamse televisie hoefde niet voor haar. Nora Steyaert werd 87 jaar.



Bron: VRT NWS