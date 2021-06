Tv-coryfee Paula Sémer (96) overleden

Paula Sémer, de vrouw voor wie het woord tv-coryfee uitgevonden moet zijn, is overleden. Haar overlijden dateert van 1 juni, ze koos voor euthanasie. Kwiek, rad van tong, jong van geest, en altijd pretlichtjes in de ogen.

Veel mensen zouden ervoor tekenen om op haar manier oud te worden. Paula Sémer is een begrip, een icoon, een straffe madam, nog voor dat concept uitgevonden werd. Sémer was in de beginjaren van de Belgische televisie een van de eerste presentatrices. Daarnaast was ze ook actrice en producer. Ze groeide uit tot een tv-corryfee maar ook taboedoorbreker en voorvechter van vrouwenrechten. Een volledig portret vind je op de website van VRT NWS. In 2010 ontving Paula Sémer de carrièrester tijdens de 'Nacht van de Vlaamse TelevisieSterren'.