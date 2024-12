Toto stoot Queen van de troon in de Top 3000 van Play Nostalgie

Verrassing van formaat in de finale van de eerste eindejaarseditie van de Top 3000: niet langer Bohemian Rhapsody van Queen staat bovenaan de top, wel Africa van Toto.

De luisteraar heeft de top stevig door elkaar geschud, met een nieuwe nummer 1 tot gevolg. Toto maakt zo zijn reputatie als favoriet van de Play Nostalgie-luisteraars helemaal waar.

Daardoor zakt Bohemian Rhapsody van Queen naar de derde plaats. Op twee staat dit jaar verrassing Luc De Vos, voor wie vorige maand in Gent nog een mooi eerbetoon werd gehouden omdat hij intussen 10 jaar overleden is. Ook onze luisteraar geeft hem een eerbetoon door hem in de top-3 te stemmen.

Moah seg hé, daarnaast nog een heel andere verrassing in de Top 3000: vanuit het niets is de Samsonrock van Samson & Gert naar de hoogste regionen van de top geschoten en uiteindelijk op plaats 10 terechtgekomen. Dat allemaal na een oproep van Gert Verhulst in De Tafel van Gert (Play4) om Queen eindelijk van de troon te stoten. Beide zijn gelukt: Queen staat niet meer op 1 en de Samsonrock haalt de top-10. De luisteraars hebben duidelijk geluisterd naar Gert Verhulst!

Gert Verhulst reageert opgetogen op zijn tiende plaats en hoopt op meer: “Dit is nog maar het begin. Volgend jaar gaan we full force en doen we er alles aan om in de top-3 te eindigen!”

Wie de Top 3000 wil herbeleven, kan dat via de website van playnostalgie.be, onze Spotify-playlist of via de non-stop digitale radiozender Top 3000 van Play Nostalgie.