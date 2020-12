Topmatchen Champions League blijven bij VTM 2

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De komende drie seizoenen (2021-2024) zendt VTM 2 opnieuw heel wat UEFA Champions League-wedstrijden uit. Concreet gaat het over de belangrijkste matchen op woensdag, over de finale, over de UEFA Super Cup en over de samenvattingen.

Het nieuwe akkoord geeft VTM 2 telkens de 'first pick' voor de wedstrijden op woensdagavond. Het gaat meer bepaald over de play-offwedstrijden, alle speeldagen van de groepsfase en de matchen in de knock-outfase. Voetbalfans kunnen ook terecht op de zender voor de finale van het kampioenenbal op zaterdag. Daarnaast zijn alle samenvattingen van de overige wedstrijden, die zowel op dinsdag als woensdag worden gespeeld, te zien bij VTM 2 en op HLN.be. Alle wedstrijden en samenvattingen zijn ook te (her)bekijken op VTM GO. Ook de UEFA Super Cup, waarin de winnaar van de UEFA Champions League het opneemt tegen de winnaar van de UEFA Europa League, zit opnieuw in het pakket.

Michiel Ameloot, Hoofdredacteur Sport DPG Media: 'De UEFA Champions League brengt het beste voetbal met de grootste sterren. Het is fantastisch dat wij dit topproduct ook de komende drie seizoenen aan de voetbalsupporters mogen aanbieden. Live voetbal beroert de mensen. Wij zullen er met ons team en onze platformen alles aan doen om die beleving zo optimaal mogelijk te maken.'

Kristine Willems, Channel manager VTM 2: 'De UEFA Champions League is al enkele jaren een vaste waarde. De kijkers vinden elke woensdag opnieuw hun weg naar VTM 2 voor een dosis competitie en een sterk staaltje voetbal. We zijn dus blij dat we hen ook de komende drie jaren kunnen blijven verwennen met de strafste voetbalcompetitie ter wereld.'

Het nieuwe seizoen van de UEFA Champions League gaat komend najaar van start bij VTM 2 en op VTM GO. VTM NIEUWS-sportanker Maarten Breckx is trouw op post om samen met analisten Marc Degryse, Jan Mulder en Gilles De Bilde de voor- en nabeschouwing te doen van de wedstrijden.