Tomorrowland One World Radio herdenkt Avicii

Op 20 april is het precies drie jaar geleden dat Tim Bergling beter bekend als Avicii overleed, nadat hij op 28-jarige leeftijd het leven liet. Tomorrowland herdenkt de Zweedse dj & producer op zijn sterfdag en brengt een uniek eerbetoon aan Avicii op One World Radio, het digitale radiostation en contentplatform van het festival.

De hele dag lang worden op de radio meer dan 60 van zijn grootste hits en meest iconische nummers gespeeld, terwijl er ook een heel aantal live fragmenten van optredens van Avicii op Tomorrowland aan bod zullen komen.

Tal van bekende dj’s en artiesten zoals Dimitri Vegas, Nicky Romero, Laidback Luke, Kygo en Aloe Blacc komen aan het woord om herinneringen aan de legendarische Zweed en zijn wereldberoemde hits op te halen. Fans en festivalgangers van over de hele wereld krijgen op hun beurt de kans om op de radio te vertellen wat Avicii voor hen betekent. Tenslotte vertelt Klas Bergling – de vader van de overleden Avicii – meer over de hit 'Levels', waarmee zijn zoon de wereld veroverde en vorig jaar nog de eerste plaats wegkaapte in de 'Tomorrowland Top 1000'.

De Amerikaanse zanger Aloe Blacc scoorde samen met Avicii een wereldwijde hit met 'Wake Me Up': 'Avicii was niet klassiek geschoold, maar hij had wel een heel goed oor. Hij begreep perfect welke melodieën en ritmes hij wilde gebruiken en was eigenlijk al de hele show aan het regisseren in zijn hoofd terwijl hij muziek maakte.'

De Nederlandse dj Nicky Romero werkte samen met de Zweed aan nieuw materiaal: 'Tim stuurde mij in 2017 een heel aantal nummers die nog niet volledig afgewerkt waren en vroeg of ik nog iets kon toevoegen – de track 'Heaven' was er daar eentje van. Ik was één van de eersten die dit nummer had en speelde het tijdens enkele grote shows in Nederland. Mensen in het publiek reageerden toen heel enthousiast en vroegen welk nummer dit was – ongeveer anderhalf jaar voor 'Heaven' officieel werd uitgebracht. Toen besefte ik dat dit lied zijn carrière zou veranderd hebben.'

Avicii werd wereldberoemd dankzij populaire liedjes als 'Levels' en 'Wake Me Up' en stond zelf verschillende keren op Tomorrowland. In 2011 trad hij voor het eerst op in Boom en verraste hij festivalgangers met 'Levels', de monsterhit die zijn grote doorbraak betekende en pas enkele maanden later in oktober officieel werd uitgebracht. Daarna keerde Avicii nog terug naar het Belgische festival in 2012, 2013, 2014 en 2015. Tijdens de editie van 2018 zorgden zo’n 200 Zweden nog voor een kippenvelmoment aan de Tomorrowland Mainstage toen ze een levensgrote vlag ontpopten met een reuzengrote foto van Avicii op als ode aan hun held.

Luister op dinsdag 20 april de hele dag lang live hoe Tomorrowland hulde brengt aan Avicii op One World Radio via tomorrowland.com, de Tomorrowland app of DAB+ (in heel Vlaanderen en Brussel).